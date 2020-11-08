Şanlıurfa Tabip Odası: Asistan hekimimiz. başhekimin kardeşi tarafından fiziksel şiddete uğramıştır

Şanlıurfa Tabip Odası, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçiçek’in kardeşi 5 Kasım 2020 tarihinde corona virüsü salgını nedeniyle entübe olan babasının durumunun kötüleşmesinin ardından doktorlarla tartışıp saldırdığı ve doktorların fotoğraflarının çekildiğini iddia etti.

HEKİMLERE TEHDİT İDDİASI

Şanlıurfa Tabip Odası yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek'in kardeşleri ve yakın akrabaları 05.11.2020 tarihinde pandemi polikliniğinde başhekimin akrabaları olduklarını söylemiş ve hastaneyi hekimlerin başına yıkmakla tehdit edip izinsiz fotoğraflarını çekerek şantaj uygulamışlardır. Bu durum Başhekim tarafından örtbas edilirken 06.11.2020 tarihinde yine aynı güruh tarafından başhekimin arrest olan babasına tıbbi müdahale yapmak amacıyla bulunan Asistan hekim arkadaşımız, koruyucu ekipman dahi giymeden hızlıca gittiği olay yerinde başhekimin kardeşi tarafından fiziksel ve sözel şiddete uğramıştır.”

“BEYAZ KOD ÇAĞRISI HASTANE YÖNETİMİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR”

Şiddete maruz kalan hekimin beyaz kod çağrısının hastane yönetimi tarafından iptal edildiğini öne süren Şanlıurfa Tabip Odası,”Şiddete maruz kalan hekimin 3 defa beyaz kod çağrısı ise hastane yönetimi tarafından iptal edilmiş ve güvenlik güçlerinin olay yerine intikal edip hekimin güvenliğinin sağlanması engellenmiştir. Yaşanan bu olayın takipçisi olduğumuzu ve Başhekimin derhal istifa etmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerini kullandı.