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Sivas’ta KKKA’dan 6. ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti. Sivas'ta KKKA şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta toplanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu, vatandaşları belirtiler ve korunması için yapılması gerekenler konusunda uyarmıştı.

15:17 -
Haberler Sağlık
Sivas’ta KKKA’dan 6. ölüm

Sivas’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1 kişi hayatını kaybetti, Sivas’ta KKKA şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde kene tarafından ısırılan 81 yaşındaki O.E., kendisini iyi hissetmemesi üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede bir süredir KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören yaşlı adam, bugün hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden hasta sayısı 6 oldu. İHA

 

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Son güncelleme: 15:18 14.06.2020
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