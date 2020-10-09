Son dakika… Bakan Koca: Anadolu esas dalgayı Eylül ayı itibarıyla yaşadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınıyla mücadelede Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis'teki son durum ve Türkiye geneline dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Yoğun bakımda tedavi olan hasta sayımız 510 bin kişi olmuştur. Salgın dönemi olmasına rağmen tedavi hizmetlerinde bir aksama yaşanmamıştır.

* Covid-19’u da önemli olan hastalığa yakalanan kişiyi de, yakalanmayan kişiyi de etkilemesidir. Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduk. Zarar vermese de kimi eleştirilerle karşılaştık.

* Neden corona virüsü salgını üzerinde ısrarla durulduğu söylendi. Şeker ya da tansiyon hastalığının ne denli yaygın olsa da sokağa çıkmayı gerektirecek bir hastalığı düşünmüyorlar.

* Bu gibi hastalıklar toplumun ekonomik hayatını, başka ülkelerle ilişkilerini sekteye uğratmaz. Salgın hastalıklar ise toplumun her alanını az veya çok hasara maruz bırakır.

* Devletimiz bu mücadeleyi bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca Covid-19 başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır.

* Ayrım gözetmemeye hasta da dahildir, hastalık da. Alacağınız sağlık hizmetinde koruma hizmeti tedaviden önce gelir. Bugünlerdeki çabamızın amacı bilhassa budur.

* Güçlü devletimiz halk sağlığı hizmetini bizlere eşit derecede sunmaktadır. Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi.

“KAZANDIĞIMIZ ZAFERİ GERİ VİRÜSE VERMEMELİYİZ”

* Son haftalarda il ziyaretleriyle tek tek değerlendirmeler yapıyoruz. Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun’da çalışma toplantıları yaptık. Bir haftamızı İstanbul’a ayırdık.

* Zaaflarını, eksikliklerini tespit ettiğimiz il sayısı 30’a ulaştı. Zayıf noktalar her bölgede farklılık gösteriyor. Eksiksiz, gediksiz, firesiz bir mücadele ediyoruz. Yolu bu yöntemle kısaltıyoruz.

* Mücadelelerden hep başarılarla, kahramanlıklarla çıkmış sizlerin huzurunda çok kolay bir mücadeleden söz etmek için bulunuyorum. Şu an için memnun eden sonuçları arkadaşlarımız ve sizler birlikte elde ettiniz. Fakat biliyoruz ki, bu sonuçlardan çok daha iyi sonuçlar var.

* Hastalığı yenmek için tedbirde sebat şarttır. Kazandığımız zaferi virüse geri vermemeliyiz. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı başarı dikkatsizliğe yol açmamalıdır.

* Bugünkü çalışmamızdan önce Adana Şehir Hastanemizde sağlık mesleğine mensup arkadaşlarımızla hasbihal ettik, hastalarımızı ziyaret ettik. 1187 yatan hastamız var.

* Yoğun bakım dahil 62’si corona virüsü sebebiyle buradalar. Bu sayının azalması tedbirlere uymamıza bağlıdır. Sizlerden istirhamım maske, mesafeye uyup kalabalık yerlere gitmemenizdir.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI AÇIKLANDI

* Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimizin corona virüsüyle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.

* Adana’da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı.

* Adana’da aralarında bir doktorun olduğu 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 228’e çıkmıştır. Mersin’de de Adana’da olduğu gibi son dönemde üçte bire indi. Yatak doluluk oranımız Mersin’de yüzde 49, yoğun bakım yüzde 65’dir.

* Gaziantep’te vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre Covid başvuruları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77’dir. Gaziantep’te 241 filyasyon ekibi sahada.

* Kahramanmaraş’ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78.

* Hatay’da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

* Osmaniye’de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67’dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

* Kilis’te yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma görüyoruz, yani dörtte birine inmiştir. Yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım yüzde 71.

* Bölge insanımıza bir kez daha büyüklerimizi korumanın hepimiz için bir ödev olduğunu hatırlatmak istiyorum.

* Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %48, yoğun bakım doluluk oranı %68’dir. Sıkıntımız yok. Filyasyon ekiplerimize mutlaka desteği arttırmalıyız.

* Corona virüsü salgınında bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece sağlık bakanlığı değil, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen DSÖ Türkiye’yi dünyaya örnek gösteriyor.

* Vefattan izolasyona, hayat kaybından zaman kaybına tüm kayıpları toplumca dayanışma içinde azaltalım, hayata bağlı olalım, hayata bağlı olmanın bir şartı da başkalarının hayatına saygıdır.

AŞI ÇALIŞMALARI

* Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. kast ettiğim aşı ve verdiğimiz mücadeleydi. Bu aşılardan 2 tanesinin faz 3 çalışması ülkemizde de yapılmakta ve insan çalışmaları devam ediyor.

* Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası insanlarımızla ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı çalışması söz konusu. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydetti.

* İnsan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. 1 tanesinden geçen bahsetmiştim. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesinden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik doz başlandı.

* Bu arada üretim tamamlandıktan sonra denetler üzerinde bu aşının faz 1 uygulaması başlamış olacak. Faz 1’den önce düşünülen kişi sayısı 44. Devamında 100’lerle ifade edilen bir sayı olacak faz 2. Faz 3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek.

* Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Bu arada 2 tane daha aşının ön planda uygulamaları olacak.

* Önümüzdeki 1 ay içinde 3. aşı da olmak üzere insan safhasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe DSÖ’nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz.

* Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim.

“VAKANIN ARTMADIĞI BİR İLİMİZ OLMADI”

* Eylül ayı başından itibaren giderek yoğunlaşan, arta bir vaka sayısıyla karşı karşıya kaldık. Özellikle bayram sonrası bu artışı bütün Türkiye’de yaşadık. Yaşamadığımız herhangi bir ilimiz olmadı. Köylere kadar salgının yaygın hale geldiğini gördük.

* Daha önce salgının ilk pik döneminde ağırlıklı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya söz konusu iken aslında Anadolu’nun çoğu illeri salgının birinci pikini yaşamadı. Esas dalgayı Anadolu şu Eylül ayı itibarıyla daha yaygın bir şekilde yaşamış oldu. Burada artmayan, vakanın artmadığı bir ilimiz olmadı.

* Bu dönemde yaygın bir şekilde filyasyon ekiplerimizi sahada arttırdık. Kolluk kuvvetleri ve sayın valimizin başkanlığında kurullarımızda gerekli tedbirleri alarak yoğun bir şekilde filyasyon ekibi yani temaslı taraması yaptık ve izole ettik. İzole ettiğimiz kişiler kolluk kuvvetleriyle yakın takibe alındı.