Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan: Yüzde 100’e yakın artış var

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’deki salgının son durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

“AKTİF VAKA SAYISI YÜZDE 100 ARTTI”

Türkiye’deki aktif vaka sayısında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan şunları söyledi:

“30 Temmuz tarihinde 10 binlerde olan aktif vaka sayımız, 1 Eylül itibari için 19 binlere çıkmış durumda. Yani yüzde 100’e yakın bir atış var.

Nedir bu aktif vaka sayısı? Corona virüsü tanısı almış, halen tedavisi devam eden kişiler anlamına geliyor. 19 bin kişinin olması ve giderek artması bize corona virüsünün tedavi sürecinin daha uzun zaman aldığını ve tedavinin daha da zorlaştığını gösteriyor”.

“YENİ TANI ALAN KİŞİLERİN VİRÜS YÜKLERİ ÇOK FAZLA”

Prof. Dr. İlhan, yeni tanı alan kişilerin virüs yüklerinin çok fazla olduğuna işaret ederek,

“3 pozitiften başlıyor; 4, 5 pozitif daha da yukarı doğru yol alıyor. Bu nedenle de vakaların tedavileri daha uzun sürüyor.

Ölüm sayımız yaklaşık 1 haftalık sürede 15-20’lerden 40’lara çıktı. Virüs yükü artmasından dolayı ağır hastalarımız daha fazla. Şu an tüm corona virüsü hastalarından 20’de 1’i entübe. Bu ne demek? Diyelim ki bin 500 kişi tanı alıyorsa bunların içinden 75-80 kişi makineye bağlı hale gelecek anlamına geliyor. Makineye bağlı kişiler arasında vefat ihtimali çok daha fazla”.

“GRİP DAHA AZ GÖRÜLEBİLİR”

Bu sezon grip vakalarında azalma görülebileceğine de değinen Prof. Dr. İlhan,

“İki senaryo var; insanlar büyük şehirlere, yaşadıkları yerlere dönüş yapıyorlar. Bu dönüşle beraber tatil beldelerine götürdükleri virüsü geri getirebilirler. Geri getiren vatandaşlar, yakınlarını enfekte edebilirler. Burada maske ve fiziksel mesafeye daha çok riayet edilirse hem virüsün bulaşı daha çok azalır hem de maske takmaktan dolayı grip de daha az görülebilir.”

“VAKA SAYISI 2 BİNLERİ ZORLAYABİLİR”

Vaka sayılarındaki artışın devam edip etmeyeceğini de değerlendiren İlhan,

“Vatandaşlarımız kurallara uymaz, daha sık bir araya gelirlerse mevsim nedeniyle daha çok kapalı alanlarda bulunacakları söz konusu olacağından vaka sayısının daha çok artmasından endişe ediyoruz. Nereye gidebilir? 2 binleri de zorlayabilir.

Son dönemde bazı sosyal medya gruplarında ya da televizyon ekranlarında, ‘corona virüsü yok’, ‘çok fazla abartılıyor’ gibi mesajları görüyorum. Biz hekimler olarak bu sözlerin yaptığımız işte bizi çok zorladığı kanısındayız. Çünkü insanlar çok geç geliyorlar, corona virüsü aldıklarını değil grip olduklarını düşünüyorlar. Bu da bizim için sorun olarak karşımıza çıkabiliyor”. (DHA)