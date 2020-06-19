Topuk dikenine genellikle ayak kaslarındaki ve bağlardaki suşlar, plantar fasyanın (Ayak kavisini destekleyen yapı) gerilmesi ve topuk kemiğini kaplayan zarın tekrar tekrar yırtılması neden olur. Topuk dikeni uzun mesafe koşucuları, dans, bale, aerobik gibi aktiviteler ile uğraşanlar arasında özellikle yaygındır. Şimdi, topuk dikeni belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

TOPUK DİKENİ NEDİR?

Topuk dikeni, topuk kemiği ile taban çukuru arasında oluşan kemik benzeri kalsiyum birikintisidir. Sıklıkla topuğun önünde başlar ve daha sonra ayağın diğer kısımlarını etkiler. Genellikle yaklaşık 0,5 cm boyundadır. Bu yüzden her zaman çıplak gözle görülmez. Röntgende görünür kanıt olmadığında durum bazen “topuk dikeni sendromu” olarak isimlendirilebilir.

TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ

– Dinlenme sonucu bile geçmeyen topuk ağrısı

– Sabah kalkınca ayak tabanı ağrısı veya dinlenme periyodundan sonra ilk adımlarda şiddetli ağrı

– Aşil tendonunda, baldırlarda hassasiyet-ağrı

– Topukta şişlik

– Hareket halindeyken veya dinlenirken ayaklarda uyuşma, karıncalanma

– Ayağın topuk veya kemerinde ağrı, hassasiyet, yanma

– Ayak tabanının ani gerilmesi ile ağrı; parmak uçlarına basmakta veya merdivenleri çıkmakta zorluk.

TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ

Topuk dikeni tedavisi öncelikle dinlenme ve yaşam tarzı değişikliklerinden oluşur. Tedavide ilaç, ortopedik tabanlık, fizik tedavi ve egzersizler büyük oranda iyileşme sağlar; hastanın durumuna göre iltihaplanan bölge veya topuk dikeni ameliyatla alınabilir.

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