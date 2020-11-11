TTB sesini duyuramadı, gazete ilanı verdi

Kemal ATLAN Latif SANSÜR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi tarafından gazetelere verilen ilanla, corona virüsü salgınının meslek hastalığı sayılması çağrısında bulundular.

65 ODANIN İMZASIYLA İLAN VERDİLER

TTB, Türkiye genelindeki 65 ildeki odanın imzasıyla bugün gazetelere ilan vererek corona virüsü pandemisinin meslek hastalığı sayılmasını istediler. Her platformda corona virüsü salgınının meslek hastalığı sayılmasını isteyen TTB başta olmak üzere tüm sağlık örgütleri seslerini Sağlık Bakanlığı veya hükümete duyurmaya çalıştılar. Seslerini gereken yerlere duyuramadığını belirten TTB seslerini duyurmak için gazetelere ilan verdi.

141 SAĞLIK ÇALIŞANI COVID-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

‘Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir’ başlığı ile TTB tarafından gazetelere verilen ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Resmi olarak ilk covid-19 vakasının yaşandığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne, covid-19 pandemisi ülkemizin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Hekimler, sağlık çalışanları olarak yurttaşlarımızın covid-19 salgınını en az etki ve en az can kaybı ile geçirmesi için canla başla çalışmaktayız. Covid-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden kat be kat daha fazla etkileniyor. pandemi sürecinde daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, şu ana kadar 60’ı hekim olmak üzere en az 141 sağlık çalışanı covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi, tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir taleptir. Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve aşağıda imzası bulunan tabip odaları olarak, başta kaybettiğimiz meslektaşlarımız olmak üzere covid-19’un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.”

IŞIK AÇMA KAPAMA EYLEMİ BUGÜN BAŞLIYOR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19'un meslek hastalığı sayılmamasına ve sağlık çalışanlarının, çalışma koşullarına dikkat çekmek için bu akşamdan itibaren 4 gün boyunca saat 21.00'da bir dakika boyunca “ışık açma-kapama” eylemi yapacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hükümetin Covid-19 salgınına karşı etkili bir mücadele yürütememesi nedeniyle sağlık çalışanlarının tükendiğini belirterek “Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor” açıklaması yaptı.

Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını isteyen TTB, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına dikkat çekmek için bu akşamdan itibaren 15 Kasım’a kadar ışık açıp kapama çağrısı yaptı.

HER AKŞAM SAAT 21.00'DA 1 DAKİKA

Salgının tüm yıkıcı etkisiyle devam ettiği belirtilen TTB çağrısında, “Her gün bir meslektaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybediyoruz. Tükenmeden, ölmeden, emeğimizin hakkını alarak çalışabileceğimiz bir sağlık ortamı için 11 Kasım-15 Kasım arasında her akşam 21.00'da ışıklarımızı açıp kapatıyoruz. Covid-19 meslek hastalığı kabul edilsin. #Yönetemiyorsunuz #Tükendik #Ölüyoruz ” ifadeleri kullanıldı.