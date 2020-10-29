Allianz Türkiye startup’lar arıyor

Startup'ların 10 gün süresince tasarım odaklı düşünme ve kodlama yapacakları bir maraton programı olan Hackzone Allianz Open Insurance'a; 9 Kasım'a kadar https://hackzoneinsurance.com/ web sitesinden başvuruda bulunulabilecek.

Allianz'ın girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters işbirliğinde hayata geçirilen program kapsamında startup'ların; başvurularını yapacakları sitede yer alan temalar ile Allianz API'lerini kullanarak paylaşacakları proje fikirleri değerlendirilecek. Tüm startup'lara açık olan programda Hackquarters kendi network'ünde de bu çağrıyı paylaşacak. Ön değerlendirmenin ardından kısa listeye kalan startup'lara Allianz çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve mentorluk desteği verilecek. 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek finalde kazanan ekiplere ödülün yanı sıra Allianz ile PoC (Projeleri için pilot çalışma) fırsatı sunulacak.

İNOVASYONU İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Startup'lar ile sigorta sektörü arasında oluşturulacak bağın her iki tarafa da eşsiz kazanımlar sağlayacağını belirten Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak; “Sektörümüz startup'lar için büyük bir potansiyel taşıyor. Program ile sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sigorta sektöründeki önemli bir sorunu veya önemli bir ihtiyacı tespit eden ve üzerine çalışan, yeni bir pazar ve çözüm oluşturmak için kullanılabilir ve uygulanabilir ürünleri Allianz API'lerini kullanarak geliştirebilecek yetenekte startup'larla işbirliği yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.