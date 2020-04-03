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Asgari ücret ne kadar? 2020’de AGİ dahil asgari ücret tutarı ne kadar?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve AGİ tutarı da belirlendi. Yeni asgari ücret ve AGİ 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girdi. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin net ve brüt kaç lira olduğu araştırılıyor. 2020 asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil ne kadar olduğu ve nasıl hesaplandığı gibi bilgiler haberimizde...

13:11 -
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Asgari ücret ne kadar? 2020’de AGİ dahil asgari ücret tutarı ne kadar?

Ülkemizde asgari ücret gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Aralık ayında yapılan toplantıların ardından belirlenen 2020 asgari ücret net ve brüt rakamlarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Peki asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık;

– İşçinin kendisi için % 50

– Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

– Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

– Üçüncü çocuk için % 10

– Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

2020 AGİ NE KADAR?

– Bekar 220,68 TL

– Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

– Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

– Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

– Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

– Evli, eşi çalışan 220.68 TL

– Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

– Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

– Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

– Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

– Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

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