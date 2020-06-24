Asistans paketleri zenginleşmeye devam ediyor

Sigorta poliçelerinin sadece kötü günlerde değil, bireylerin sağlıklı olduğu günlerde de kendilerine fayda sağlaması gerekliliğinden hareketle oluşturulan zenginleştirilmiş MetLife asistans paketleri; tıbbi yardım ve sağlık hizmetlerinden klima ve kombi bakımına; çilingir hizmetinden elektrik ve su tesisatına, akaryakıt ve termal-spa otel indirimlerinden; psikolojik danışma ve eğitim danışmanlığına kadar farklı alanlarda pek çok avantaj ve hizmeti kapsıyor.

İHTİYAÇLARA GÖRE HAZIRLANDI

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, Değer Yaratan Asistans Hizmetleri projesi kapsamında yenilenen ve zenginleştirilen asistans paketleri ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Sigorta konusu toplumumuzda hâlâ çok soyut bir kavram. Çünkü ya zor günlerde ya da emeklilik dönemini daha rahat geçirebilmek için kullanılabilecek bir ürün olarak düşünülüyor. Ve o gün bizlere hep çok uzak geliyor. Yaptığımız araştırmalarda gördük ki insanlar sigorta poliçelerinden sağlıklı, mutlu günlerinde de faydalanmak istiyor. Biz de bu yüzden asistans paketlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirdik ve daha kapsamlı hale getirdik. Ürünlerimizin yanında müşterilerimizin günlük ihtiyaçları için de kullanıma sunduğumuz paketlerimizde tıbbi yardım, optik, sağlık destek hizmetleri; klima, kombi bakımları, çilingir hizmeti, akaryakıt, termal-spa otel indirimleri, psikolojik danışma, eğitim danışmanlığı, çocuk sağlığı danışma; kariyer koçluğu, izotomi, hobi kulüpleri, atölye programları gibi onlarca ücretsiz ya da indirimli hizmet yer alıyor.”