Herhangi bir özel kuruluşta veya kamu kuruluşlarında çalışmayan yani, şirket sahibi ya da ortağı, esnaf, kendi adına çalışan kimseler, muhtarlar, tarım ve çiftçilikle uğraşan kimseler Sosyal Güvenlik Kurumu altında bulunan Bağ-Kur (4B) sigorta kolu ile kendilerini ve ailelerini güvence altına almaktadırlar. Vatandaşlar Bağ-Kur sigortalılık kapsamı sayesinde kendi primlerini kendileri ödeyerek hem gerekli şartlar tamamlandığı zaman emeklilik hakkı elde ederler hem de sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Tüm bunların yanında son zamanlarda Bağ-Kur sigortalılık kapsamında olan vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de prim ödemeleri nasıl gerçekleşeceğidir. Tüm hak ve imkânlardan yararlanabilmek için Bağ-Kur aylık prim borçları, borcun ait olduğu ayın sonuna kadar ödenmelidir? Peki, Bağ-Kur ödemesi nasıl yapılır? Bağ-Kur ödemesi nerelerden gerçekleşebilir? İşte konuyla ilgili tüm detayları bulabileceğiniz haberimiz…

BAĞ-KUR ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle Bağ-Kur ödemelerinin çeşitli yollardan yapılabileceğini hatırlatmak isteriz.

Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

– Bağ-Kur prim ödemeleri; Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı banka şubelerine şahsen gidilerek ve TC kimlik numarası bildirilerek,

– Bağ-Kur prim ödemeleri; PTT şubelerine şahsen gidilerek ve TC kimlik numarası bildirilerek

– Bağ-Kur prim ödemeleri; Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden kredi kartı ya da banka kartı ile

– Bağ-Kur prim ödemeleri; Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden elektronik ortamda, kredi kartı ya da banka kartı ile

– Bağ-Kur prim ödemeleri; e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilir.

e-Devlet kapısı üzerinden borç ödemek isteyen vatandaşların bu linki tıklayarak ilgili sayfaya gitmeleri mümkündür. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinden ödeme yapmak isteyen vatandaşlar da bu linki tıklayarak ilgili ödeme sayfasına gidebilirler.

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