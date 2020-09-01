Emeklilik başvurusu sorgulaması nasıl yapılır?

Çalışanların emekli olabilmesi için gerekli olan şartlar; belirli gün, yaş ve prim gününü doldurmaktır. Bu şartları sağlayanlar emeklilik için başvuru işlemlerini yapabilirler. Başvuru işlemi için gerekli evrakların da tam olarak verilmesinden sonra başvuru işlemi tamamlanmaktadır. Şimdi bu aşamalardan sonra emeklilik başvurunuzun ne aşamada olduğunu kontrol etmek için, emeklilik başvuru sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabını hep birlikte öğrenelim.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NE KADAR SÜRER?

Emeklilik işlemleri süreci; Hizmetlerinizin geçtiği sigorta kollarına ve çeşidine göre farklılık gösterir. Birden fazla sigorta kolunda (4A,4B,4C) hizmetiniz varsa bu hizmet birleştirme işlemi yapılacak ve bu işlem genelde uzun sürdüğünden aylık bağlanma süresi uzayacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğunluktan dolayı emekli maaşı bağlanması işlemi biraz uzun sürebilmektedir. Genel olarak Emeklilik Tahsis İşlemleri 1 ile 3 ay arası sonuçlandırılmaktadır.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURU SORGULAMA

Emeklilik başvuru sorgulaması yapabileceğimiz SGK’nın kendi resmi sitesinde emeklilik başvuru sorgulaması için açılmış olan başlık “SGK Evrak Kaydı ve Takibi”dir. Bunun için bağlantı linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfada T.C. kimlik numaramızı yazıp Kayıt Yılı bilgimizi de girmemiz gerekmektedir. Daha sonra “Evrak Ara” butonuna tıklayın. Böylelikle emeklilik başvurusu sorgulamamızı gerçekleştirmiş olacaksınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURU SORGULAMA

E-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvuru sorgulaması yapmak için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine nüfus cüzdanınız ile başvurmamız halinde işlem ücreti karşılığında şifreniz teslim edilmektedir. e-Devlet şifrenizi aldıktan sonra bağlantısına tıklayarak açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna basın. Sonrasında açılacak sayfada ise T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifremizi girdikten sonra Sisteme Giriş Yap butonuna tıklamanız gerekir. Daha sonra yönlendirildiğiniz sayfada başvuru yılınızı seçerek Sorgula butonuna tıklamanız gerekmektedir. Böylelikle e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru sorgulaması tamamlanmış olur.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK BAŞVURU SORGULAMA

4-C sigortalılarının yani Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışanların kullandığı bu sorgulama yönetiminde yine e-Devlet sistemi için geçerlidir. 4C yani emekli sandığı çalışanları için emeklilik başvuru sorgulama işlemini bağlantı linkine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Açılan sayfada eğer bir emeklilik başvurunuz varsa ona dair bilgileri görebilirsiniz.

İLGİLİ HABER Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?