Emlak vergisi; arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen bir vergidir. Şimdi, emlak vergisi nasıl ödenir? Sorusunun cevabına bir göz atalım.

Emlak vergisi, her türlü taşınmaz maldan alınan para bedeli olarak bilinir. Taşınmazın özelliklerine göre farklı kriterler belirlenir ve farklı miktarlarda bedel ödenir. Hesaplama kriterlerine ve taşınmazın özelliklerine göre hesaplamalar yapıldıktan sonra bir kişinin ödemek zorunda olduğu emlak vergisi tutarı ortaya çıkar.

Taşınmazın resmi değerine göre hesaplanan bedel, gayrimenkule göre değişim göstermektedir. Konut türüne göre evin değeri üzerinden; büyük şehir belediyelerinde binde 2, belediyelerde ise binde 1 olarak hesaplanmaktadır.

Yıllık bedel tek seferde ödenebildiği gibi iki taksit halinde de ödenebilmektedir.

İlk taksit; 01 Mart-31 Mayıs

İkinci taksit; 01-30 Kasım

Belirlenen dönemlerde ödeme yapılmadığı takdirde aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

1- Taşınmazın bağlı olduğu belediye

Emlak vergisi ödemeleri için taşınmazın bağlı olduğu belediyenin ödeme noktalarından yapılabilmekte.

2- Taşınmazın bağlı olduğu belediyenin hesabının bulunduğu banka şubeleri

Emlak vergisi ödemesini taşınmazın bağlı olduğu belediyenin hesabının bulunduğu banka şubelerinden yada hesaba havale/eft ile yapabilirsiniz.

3- e-Devlet üzerinden

Emlak vergisi ödemesi online olarak da yapılabilmektedir. Emlak vergisi e-Devlet ödemelerini İnternet Vergi Dairesi hizmeti ile gerçekleştirebilirisiniz. Emlak vergisini e-Devlet üzerinden bu linke tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Online olarak güncel emlak vergisi borcunuzu sorgulayabilir, ödemeniz gereken miktarı öğrenebilir ve ödemenizi doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

4- PTT üzerinden

Sahip olduğunuz mülk ikamet ettiğiniz yerin dışındaysa ödemenizi bulunduğunuz yerdeki PTT veznelerinden de yapabiliyorsunuz. Burada sizden vergi mükellef numaranız isteniyor.

5- Bankalar aracılığıyla ödeme

Son dönemde bankaların internet şubeleri üzerinden de emlak vergi yatırmak mümkün hale geldi. Elbette burada seçeceğiniz bankanın ilgili kurumla anlaşmasının olması gerekiyor.