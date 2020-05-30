Sıfır oranlı emlak vergisinde önemli ayrıntı

Vatandaşlar çeşitli durumlarda emlak vergisi öedeme yükümlülüğünden kurtulabiliyor. Peki sıfır oranlı emlak vergisini devre mülk sahipliği etliliyor mu?

SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ İÇİN DEVRE MÜLK KONUT SAYILIR MI?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut ve senede 10 gün kullanım hakkı olan 1/35 hisseli kira geliri olmayan bir devre mülk için (0) oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanılabiliyor mu? 2015 yılında (0) oranlı vergi uygulanmasından yararlanmak için belediyeye müracaat etmiştim. 2019 yılında geriye dönük 4 yıllık faiz ve ceza tahakkuk ettirdiler. Belediyenin yaptığı bu uygulama doğru mudur? Yıllık 10 gün kullanım hakkı olan ve kira getirisi olmayan bir devre mülk de konuttan mı sayılıyor?

CEVAP: Devre mülk sahipleri malik sıfatını kazandıkları tarihte emlak vergisi mükellefi sayılıyor. Devre mülke konu binanın toplam vergi değerinden, payına düşen kısımla ilgili bildirimde bulunup, emlak vergisi ödemeleri gerekiyor. Ancak indirimli orandan yararlanma şartlarını sağlayanlar, 200 metrekareyi geçmeyen devre mülkten paylarına düşen kısım için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanırlar. Bu bağlamda devre mülk konut sayılır. 1/35 hissesine sahip olduğunuz 200 metrekareyi aşmayan devre mülkten başka eviniz yoksa devre mülkünüz için sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmanız gerekir. Ancak başka bir konutunuz daha varsa, devre mülk ikinci konut sayılır ve her ikisi için de emlak vergisi ödersiniz.