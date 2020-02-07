İşgöremezlik parası ne zaman yatar? SGK rapor parası kaç günde yatıyor?

Rapor parası(İş Göremezlik Ödeneği), herhangi bir iş yerindeki çalışma sırasında yaşanan rahatsızlıklar sonucunda rapor alındığında ödenen bir bedeldir. Ancak, SGK tarafından iş göremezlik ödemesi almanız için gerçekten de hastalığınızı kanıtlayacak bir rapor sunmanız gerekmektedir. Rapor aldığınız bu sürelerde de işveren tarafından maaşınız ödenmez. Bu süre boyunca ödemeniz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır.

4A VE 4B İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İş göremezlik sorgulama işlemini e devlet sisteminden öğrenmek için öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.

Şifrenizi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında edinebilirsiniz. daha sonra E-Devlet 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme işlemi için yapmanız gereken; (https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme) linkine tıklayarak T.C. numaranız ve E devlet şifresi ile kimlik doğrulama işleminizi yaparak, e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu/Ortak Hizmetler/4a-4b işgöremezlik ödemesi sorgulama menüsünden ödeme sorgulamasını kolayca yapabilirsiniz.

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Raporun sahibi kişi rapor parası için işlemlerin başlatılması açısından almış olduğu raporu direkt olarak çalışmış olduğu kuruma iletmelidir. Rapor iş yerine ne kadar çabuk ulaşırsa sisteme rapor blgisi o denli çabuk girilir. İş yerine ulaşan raporu işveren SGK’YA bildirmekle sorumludur. Bu bildirimin ardından SGK tarafından, çalışanların ödemeleri en geç 15 gün içerisinde PTT ye gönderilmektedir. Eğer SGK sisteminde tanımlı banka hesabınız varsa ödemeniz sistemde tanımlı banka hesabınıza gönderilir. PTT’ye gönderilen iş göremezlik ödemenizi ödeme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde almamanız halinde ödemeniz SGK’ya iade edilecek ve emanet hesaplarına aktarılacaktır.

SGK şahıs ödemeleri banka hesabı sistemine tanımlanabilecek banka hesapları;

Ziraat Bankası,

Halk Bank,

Vakıf Bank,

Akbank,

Burgan Bank,

Fiba Banka,

Şeker Bank,

T.Ekonomi Bankası,

Garanti Bankası.

Kesin olarak rapor ücretinizin ne zaman ödeneceğini öğrenmek için; rapor tarihlerinizle birlikte ALO 170’i arayabilirsiniz.