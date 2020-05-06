İşverenlerin cevap aradığı soru… Devlet maaş desteği veriyor mu?

Virüs salgını ekonomiyi ciddi şekilde etkiledi birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kaldı ve işçilerinin maaşlarını ödeyemiyor. İşverenlerin bu noktada merak ettiği bazı sorular bulunuyor. İşte örnek soru ve cevapla ayrıntılar…

İŞVEREN MAAŞLARI ÖDEMEK İÇİN DESTEK ALABİLİR Mİ?

İşçi çıkartma yasaklanmış. Virüs salgını nedeniyle üretim ve işler durma noktasına geldi. İşletmeler işçinin ücretini ödeyemeyecek noktaya geldiği için işçi çıkartıyor. Bu durumda işçi çıkartamama nedeniyle zor duruma düşecek işverene de parasal destek, yardım vb. bir uygulamada getirildi mi?

CEVAP: Virüs nedeniyle çoğu işin durma noktasına geldiği hususunda haklısınız. Salgın nedeniyle sadece biz değil, tüm dünya olağanüstü şartlardan geçmenin zorluğunu yaşıyor. Bu dönemden en az hasarla kurtulmak için siyasi otoritenin tedbir üstüne tedbir aldığını görüyoruz. Nitekim istihdamın korunması için 17 Nisan 2020'de yürürlüğe konan 7244 sayılı yasayla, 3 ay süre ile işten çıkartmalar yasaklandı. Ancak sorunuzda belirttiğiniz endişeleri gidermek için işverene de işçisinin tamamını veya bir kısmını bu süre için, yani üç aya kadar ücretsiz izne gönderme hakkı verildi. Bu yolla işveren ücret yükünden kurtulacak. Ücretsiz izne gönderilen işçi de 3 ayı geçmemek şartıyla, işe gitmediği süre için, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39.24 lira (aylık 1.177.20 lira) nakdi ücret desteği alacaktır.