Kaç yaşımda emekli olurum? Emeklilikte hizmet birleştirmesi nasıl oluyor?

Emeklilik gününü iple çeken vatandaşlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Emeklilik günü kişiden kişiye değişebiliyor ve hizmet birleştirmesi gibi detaylar önem taşıyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle ne emeklilik tarihine dair detaylar…

EMEKLİLİK SÜRECİNDE HİZMET BİRLEŞTİRMESİ ÖNEMLİ…

13 Mart 1970 doğumluyum. 1 Eylül 1989 SSK girişliyim. 684 gün prim ödemem var. 1992 yılında işten ayrıldım. 23 Aralık 1996’de Emekli Sandığı’na tabi çalışmaya başladım. Hizmet süremi doldurduğumdan, Ocak 2018’de isteğimle işimden ayrıldım. Hizmet birleştirmesini önceki yıllarda yapmıştım. Toplam 8574 gün primim var. Yaş şartımı, hangi tarihte yerine getireceğimi öğrenmek istiyorum.

CEVAP: Emekli olmak için 20 tam yıl (7200 gün) fiili hizmet süresi ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 51 yaşınızı dolduracağınız 13 Mart 2021’de emekli olabilirsiniz.