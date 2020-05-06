Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte nakdi ücret desteği şartları!

Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlara verilecek günlük 39 TL’lik nakdi ücret desteğinin ne zaman hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Nakdi ücret desteği kısa süre içinde hesaplara yatmaya başlayacak. Nakdi ücret destekleri bu cuma yani 8 Mayıs Cuma günü hesaplara yatacak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.