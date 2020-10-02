Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şu şekilde belirtiyor;

1-TEMİNAT LİMİTLERİ

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Yatarak tedavi teminatı tamamlayıcı sağlık sigortası yapan tüm sigorta şirketlerinde limitsizdir. Ancak ayakta tedavi teminatının limiti sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Bu nedenle en yüksek ayakta tedavi limiti veren sigorta şirketleri arasından tercih yapmak daha doğru bir karar olacaktır.

2-TEMİNAT KAPSAMI

Ameliyat, yoğun bakım, küçük müdahale, doktor muayenesi, fizik tedavi, radyoterapi, kemoterapi, diyaliz ve oda masrafları tamamlayıcı sağlık sigortası yapan tüm sigorta şirketlerinin teminat kapsamında yer alır. Ancak suni uzuv, evde bakım, tıbbi malzeme ve ameliyat malzeme teminatları her sigorta şirketi tarafından kapsam altına alınmaz. Bu hizmetlerin poliçe kapsamında yer alıp almadığı mutlaka araştırılmalıdır.

3-EK TEMİNATLAR

Sigorta şirketleri, sigortalılarına daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve poliçenin standardını yükseltmek için tamamlayıcı sağlık sigorta kapsamına ücretsiz olarak bazı sağlık hizmetlerini de dâhil eder. Genellikle ek teminat kapsamında; diş bakım paketi, diyetisyen, psikolojik danışmanlık veya check-up sigortalılara hediye edilir. Ek teminat kapsamında yer alan ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sigorta şirketleri arasında karşılaştırma yapmanızı öneririz.

4-ANLAŞMALI HASTANE AĞI

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadan önce sigorta şirketlerinin resmi internet sitelerinden anlaşmalı sağlık kurumları listesi incelenmelidir. Daha sonra tercih edilen özel hastaneler ile anlaşmalı olan sigorta şirketleri arasından tercih yapılarak tamamlayıcı sağlık sigortası alınmalıdır.

5-BEKLEME SÜRESİ

Sigorta şirketleri kişinin önceden geçirmiş olduğu hastalıkları, mevcutta bir hastalığının olup olmadığını ve aileden gelen kalıtsal hastalıklarını öğrenmek için poliçe başlangıç tarihinden itibaren bekleme süresi uygular. Acil durumlar hariç olmak üzere, belirlenen bekleme süresi dolmadan yatarak tedavi teminatı aktifleşmez. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yatarak tedavi teminatı için uygulanan bekleme süresi sabit değildir. Kimi sigorta şirketi yatarak tedavi teminatını poliçe başlangıç tarihinden 1 ay sonra aktifleştirirken kimi sigorta şirketi 3 ay sonra yatarak tedaviler için güvence verir.

6-TEMİNAT DIŞI KALAN DURUMLAR

Genellikle sağlık sigortalarının her hastalık için güvence oluşturduğu düşünülse de sigorta şirketleri bazı hastalıklara ait tedavi masraflarını poliçe kapsamında güvence altına almaz. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadan önce özel şartlar mutlaka incelenmeli, poliçe kapsamında hangi hastalıkların ve durumların kapsam dışı tutulduğu öğrenilmelidir.