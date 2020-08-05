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TARSİM’den Drone eğitimleri

Risk inceleme ve hasar tespit çalışmalarında hız ve verimlilik isteyen TARSİM bunun için drone kullanacak.

14:29 -
Haberler Sigorta
TARSİM’den Drone eğitimleri

Tarım sigortalarının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan TARSİM, yeni uygulamalar ile güdeme gelmeye devam ediyor. TARSİM, bu kapsamda 16-17 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da drone eğitimi verdi. Uzman eğitmenler tarafından teorik ve pratik olarak uygulanan drone eğitimleri geçtiğimiz hafta içinde tamamlandı.

HIZLI ÇÖZÜMLER SUNULACAK

TARSİM, bu kapsamda 16-17 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da drone eğitimi verdi. Uzman eğitmenler tarafından teorik ve pratik olarak uygulanan drone eğitimleri geçtiğimiz hafta içinde tamamlandı.

drone istanbul
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