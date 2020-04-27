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TSB Zorunlu Trafik Sigortası için indirim istedi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) daha önceki tavsiye kararlarına ek olarak Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların trafik sigortalarında indirim önerdi.

12:39 -
Haberler Sigorta
TSB Zorunlu Trafik Sigortası için indirim istedi

TSB tarafından; “Türkiye Sigorta Birliği, üyeleriyle birlikte Koronavirüs küresel salgınının getirdiği riskleri ve etkilerini yakından takip etmekte; üzerine düşen sorumluluklar doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam etmektedir” vurgusunun yapıldığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“İNDİRİM VEYA TEMİNAT SÜRELERİNİN UZATILMASI”

“Bu çerçevede sektörel açıdan yeni iş ve yenilemelerde yaşanan daralma ve başta yedek parça ve yargılama giderleri olmak üzere maliyetlerde artış temayülüne rağmen;  Birlik Yönetim Kurulumuz,  sigortalılarımıza yönelik  aksiyonlar konusunu görüşmüş ve  daha önce almış olduğumuz tavsiye kararlarına ilave olarak; Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların Karayolları Motorlu Araçlar  Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortalarında ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortalarında;  uygulama yöntemi  şirketlerimizin insiyatiflerinde olmak üzere; öncelikle yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya  gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerimizin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı  uygulamaları  tavsiye etmiştir.”

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