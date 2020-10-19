Vergi ve SGK prim borcu yapılandırma nasıl olacak, hangi borçlar taksitlendirilecek?

Ekonomik durgunluk yüzünden vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle hükümet yeni bir vergi ve SGK prim barışı düzenlemesini gündemine aldı. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

VERGİ BORCU VE SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMASI NASIL OLACAK?

Düzenlemenin tamamlanmasından sonra TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun gündemine getirileceğini belirten Muş, şunları söyledi:

* “Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var.

*Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz.

* Kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan bütçe Komisyonumuza bunu sunacağız. Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak.

* Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız.”

HANGİ BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK?

Vergi borcu yapılandırmasını değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, konuyu köşesine taşıdı. Yapılandırma hakkında bilgi veren Türkmen, ayrıca neleri içermesi hakkında da görüş bildirdi.

– Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük).

– Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları.

– Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

– Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,

– Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.

Yapılandırmaya konu olacak alacakların esas itibarıyla 30.09.2020 tarihi dikkate alınarak belirleneceğini tahmin ediyorum. Pandemi nedeniyle mücbir sebep halinde sayılıp, nisan, mayıs ve haziran aylarında vermeleri gereken beyannamelerini 27 Temmuz'da veren 400.000'in üzerinde mükellefin; ekim, kasım ve aralık aylarının sonlarında üç taksit halinde yapacakları ödemelerin de yapılandırma kapsamına alınacağını düşünüyorum.