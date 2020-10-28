99 dolara uzay interneti

Elektrikli otomobil Tesla ve uzay firması SpaceX’in sahibi milyarder girişimci Elon Musk’ın yörüngeye hızlı internet için yerleştirdiği Starlink uyduları, aylık 99 dolara test amaçlı kullanıcıların hizmetine açılıyor.

Kurulum ücreti 499 dolar olan Starlink interneti, son derece hızlı olacak ve özellikle altyapı yetersizliği çekilen yerlerde gerekli internet ihtiyacını görecek.

Hali hazırda Washington, Wisconsin ve Idaho’da çok sayıda kullanıcının ‘Better Than Nothing Beta’ (Beta sürümü hiç yoktan iyidir) isimli test için başvurduğu aktarılıyor.

Euronews'te yer alan habere göre, bu test sürümünde 50Mb/s ile 150Mb/s arasında bir hıza ulaşılacağı ve sadece 20 milisaniye ile 40 milisaniye arası bir gecikme (latency) oluşacağı belirtiliyor. Bununla birlikte uyduların henüz yeterli sayıda olmaması nedeniyle ara sıra internet kesintileri de olacak.

MEMNUN DEĞİLSENİZ YÜZDE 75’İ İADE

Reuters’a konuşan bir kullanıcı kurulum kitini satın aldığında içinden “Servisten memnun kalmadığınız takdirde yüzde 75 para iadesi ile bize geri gönderebilirsiniz.” yazısı çıktığını söylüyor.

Starlink interneti önümüzdeki birkaç yıl daha küresel çapta hizmet için hazır olmayacak.

Şu anda dünyanın yörüngesinde 800’den fazla Starlink uydusu bulunuyor. Bu yüksek bir rakam gibi görünse de küresel çapta geniş bant bir internet hizmeti için binlerce uydunun daha fırlatılması gerekli.

HEDEF MARS’A OLAN YOLCULUK

10 milyar dolarlık bir yatırım gerektiren Starlink projesi tamamlandığında Musk’a yıllık olarak 30 milyar dolarlık bir kazanç sağlayacak. Musk’ın bu parayı Mars kolonisi projesi çerçevesinde geliştirilen ‘Starship’ adlı uzay gemisini tamamlamak için kullanması bekleniyor.

YALNIZ DEĞİLLER, RAKİPLERİ VAR

Musk uzay interneti konusunda yalnız değil. OneWed ile İngiliz devleti, Hindistan’ın Bharti Grubu ve dünyanı en zengin işadamı olan Jeff Bezos da AMZN.O ile uydu internet sağlayıcısı olmak için Starlink’e rakip olacaklar.