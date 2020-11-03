Apple’ın yeni etkinliği 10 Kasım’da: ‘Bir şey daha var’

“One More Thing” başlıklı davet, Apple’ın donanım etkinliklerinin sonunda son bir ürünü duyurma alışkanlığına dair bir gönderme niteliğinde. Tanıtım 10 Kasım’da saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl düzenlenen 3. ürün lansman etkinliği olan bu etkinlikte Apple Watch ya da iPhone yerine Mac bilgisayarların tanıtılması bekleniyor. Apple haziran ayında bilgisayarları için Intel’e olan bağlılıklarını bitirme adına “Apple Silikon” adında bir işlemci kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. 10 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinlikte bu ürünlerin ilk versiyonunun ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca ilk ürünün MacBook olacağı tahmin ediliyor.

Bu yeni işlemcinin sadece MacBook’ta değil iMac bilgisayarlarında da olacağı belirtiliyor, masaüstü bilgisayarlar için verilen tarih ise 2021 yılı ilk çeyreği olarak gösteriliyor. Masaüstü ürünler için işlemcinin adı A14T olacak.

Apple; iPhone, iPad ve Apple Watch gibi diğer ürünleri için özel işlemciler geliştiriyor ve bunu Mac için yapmak, Apple’ın tüm ürünlerinde daha fazla tutarlılık sağlamasına izin verebilir. Apple CEO’su Tim Cook, Haziran ayında WWDC’de yaptığı bir sunumda, “Geleceğe baktığımızda, bazı harika yeni ürünler hayal ediyoruz ve kendi özel silikonumuza geçiş, onları hayata geçirmemizi sağlayacak şeydir” demişti.