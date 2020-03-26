Huawei P40 teknik özellikleri neler? Huawei P40 Türkiye fiyatı ne kadar?

Çin merkezli Huawei’nin yeni akıllı telefonu Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus, bu akşam yapılan özel lansman ile tanıtıldı. Huawei P40’ın birçok özelliği dikkat çekerken bunlar arasında, 50 megapiksellik ana kamera, 4200 mAh gücünde pil kapasitesi, yüz tanıma sistemi ve Wi-Fi 6 Plus, kablosuz araç şarjı gibi özellikleri yer alıyor. İşte Huawei P40 özellikleri ve fiyatı…

HUAWEİ P40 ÖZELLİKLERİ

Huawei’nin amiral gemisinin 6.1 inçlik OLED ekranı Full HD+ yani 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken, herhangi bir kavis bulunmuyor. Bu sayede Huawei P40 ile düz ekranlı telefonları seven kullanıcıların beğenisi kazanılıyor. 60 Hz yenileme hızı olan bu ekran aynı zamanda parmak izi okuyucuyu barındırıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, Kirin 990 işlemciden güç alıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.86 GHz hızında çalışan işlemcinin çekirdek yapılandırması: 2 x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2 x 2.09 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.86 GHz Cortex-A55 şeklinde. Grafik birimi olarak Mali-G76 MP16 yer alıyor.

Cihazın 5G desteğine sahip olan versiyonu ise Kirin 990 5G işlemciden güç alıyor. Ancak, ülkemizde 5G teknolojisi henüz kullanılmadığı için Kirin 990’dan güç alan LTE sürümü ile satışa sunulacak.

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip geniş açılı RYYB ana kamera yer alıyor. 1/1.28 inç büyüklüğündeki bu sensör rakip telefonlar ile kıyasladığımızda oldukça büyük. iPhone 11 Pro Max’a kıyasla yüzde 200 daha fazla ışık aldığı belirtilirken, cihazın ISO değeri 204800’e kadar çıkabiliyor.

Buna 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı ve 8 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip telefoto kamera eşlik ediyor. 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kameranın OIS ile gelmesi büyük avantaj. Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip kamera ve derinlik algılama sensörü yer alıyor.

Cilt tonunun doku ve renk doğruluğunu yüzde 45 oranında artıran yeni çok spektrumlu renk sıcaklık sensörü ve yapay zeka tabanlı AWB algoritması ile çekilen fotoğraflarda gerçekçiliğe odaklanılıyor.

HUAWEİ P40 VE P40 PRO FİYATI

Amiral gemisi gelefon 40W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj özellikli 4.200 mAh pilden besleniyor. Buna ek olarak IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.

Huawei P40 Pro Plus, Android 10 işletim sistemini temel alan EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkacak. Ancak cihazda Google uygulamaları veya hizmetleri olmayacak. Bunun yerine AppGallery uygulama mağazası ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile gelecek.

Huawei P40 Pro Plus Avrupa’da 1.399 euro (1.533 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Huawei P40 modeli için 799 Avro fiyat etiketi belirlendi. Türkiye fiyatı ise henüz netleşmedi.