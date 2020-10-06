İPhone 12 için geri sayım! Apple’dan 13 Ekim’de ‘Hi, Speed’ etkinliği…

Son olarak 15 Eylül’de etkinlik düzenleyen ve iPad, Apple Watch gibi yeni ürünleri piyasaya süren Apple, bu kez “Hi, Speed” adıyla bir etkinlik düzenleyecek. Son etkinlikte tanıtımı yapılmayan iPhone 12’nin ise 13 Ekim’deki etkinlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.

APPLE’DAN ‘HI, SPEED’ ETKİNLİĞİ

Dikkat çeken noktalardan biri de etkinliğin sloganı oldu. ‘Merhaba hız’ anlamına gelen Hi, Speed’in 5G teknolojisine yönelik bir işaret olduğu ve Apple’ın bu teknolojiyi ilk kez iPhone 12 modellerinde kullanacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın 13 Ekim’deki etkinliğinde, öncelikli odağın iPhone 12 serisinde olması bekleniyor. Dört yeni iPhone 12 modelini tanıtması beklenirken; 5,4 inç iPhone 12, 6,1 inç iPhone 12 Max, 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max olacağı tahmin ediliyor. Bu iPhone 12 modelleri arasındaki fark yaratan faktör kamera teknolojisi olacak.

APPLE EKİM ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

9to5mac’te yer alan habere göre, Apple iPhone 12 etkinliğinde İPhone 12 dışında, diğer olasılıklar arasında Apple'ın AirPods Studio kulak üstü kulaklıkları, AirTag öğe izleyicileri, yeni bir Apple TV ve Siri Remote ve Mac için Apple Silikon geçişiyle ilgili haberler yer alıyor.