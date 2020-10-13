iPhone 12 tanıtımı saat kaçta başlayacak?

Merakla beklenen Apple tanıtım etkinliğinin 23.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Apple geçtiğimiz ay yaptığı tanıtım etkinliğinde yeni nesil iPad’leri ve Apple Watch serisini tanıtmıştı.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni telefonun sahip olması beklenen 5G teknolojisi, iPhone’u Apple TV+ gibi dijital hizmetlerin iyileştirilmesinde kullanabileceği ihtimalini doğuruyor. Apple 5G telefon oyununa biraz geç kalmış durumda.

Apple’ın 2019 yılında gösterdiği ürün şemasında iPhone 12’nin 12 ve 12 Pro olarak satışa sunulacağını gösteriyordu. Teknoloji uzmanlarının beklentileri ise telefon ekranının 5.4, 6.7 ve 6.1 inç boyutunda gelecek olması yönünde.

BATARYASI 11'DEN AZ OLACAK

iPhone 12 Pro modellerinin, muadillerine kıyasla batarya sürelerinin en az 1 saat daha fazla olması bekleniyor. Ancak, iPhone 12 Mini batarya süresi ile bekleyenlerini üzebilir. Sızıntılara göre 5.4 inç ekrana sahip Mini model, iPhone 11’e kıyasla daha kötü batarya süresine sahip olacak. Özellikle büyük ekran sevmeyenlerin tercih edeceği Mini model, batarya süresi ile akıllarda soru işareti oluşturabilir.



İPHONE 12 FİYATI KAÇ PARA OLACAK?

Tanıtım öncesi sızan bilgilere göre iPhone 12 fiyatları şöyle olacak;

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar