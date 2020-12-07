Nokia: 6G sistemi 2030’da

Çin, ABD ve Avrupa Birliği öncülüğündeki “5G sistemleri”nin uygulanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, “6G sistemi”nin, 2030 yılından itibaren ticari olarak uygulanmaya başlanmasının beklendiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre, Avrupa Birliği’nin (AB) 6G araştırmalarına hız kazandırmak ve geliştirilmesini desteklemek için ilk resmi girişim olarak “Hexa-X” kuruldu. Buna göre, Hexa-X AB’nin 6G araştırmalarına öncülük yapacak.

Nokia’dan yapılan açıklamaya göre, Hexa-X’in yanı sıra, Nokia da, Avrupa merkezli birçok 6G girişiminin, yeni nesil ağ teknolojileri ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve devreye alınması araştırmalarında yer alacak.

İNSANLAR İLE DİJİTAL DÜNYA ARASINDA BAĞ KURACAK

Nokia’nın Erişim ve Cihaz Araştırma Başkanı Peter Vetter, “6G döneminde, yalnızca insanlar ve makineler arasında bağlantı kurmakla kalmayıp aynı zamanda insanlar ile dijital dünya arasında bağ kuracak uygulamalar da göreceğiz” dedi.

6G sistemlerinin önleyici sağlık hizmetlerinde kullanılabileceği gibi, aynı zamanda birçok sektörde de verimliliğin geliştirmesinde de kullanılabilecek. DHA