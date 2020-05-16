‘Ben devletim’ diyen gardiyanın sol yumruğu

Tarih 21 Eylül 2014…

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Antalya'da şöyle dedi: “Türk Silahlı Kuvvetleri personeline düşman hukuku uygulandı, kendi ülkesinde sizlerin adına Türk milleti adına yargılama yaptığını iddia eden mahkemeler tarafından düşman hukuku uygulandı. İnanın bir gün kendi ülkemizde bize karşı düşman hukukuna benzer bir uygulamanın yaşatılabileceği aklımızın ucundan geçmezdi, hayal etmek bile mümkün değildi ama yaşananlar bir noktada düşman hukukudur. Nedir düşman hukuku; düşman tespit edeceksiniz; düşman, diyemediler o zaman; ne dediler, terörist, dediler.”

SOL ELİYLE SIRTINA YUMRUK ATTI

OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın Silivri Cezaevi'nde bir gardiyan tarafından darp edildiği dün ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Pehlivan'ı darp eden gardiyanın, Pehlivan'ı Silivri Cezaevi'ne getiren kolluk görevlilerini cezaevinden çıkardıktan sonra odaya girdiği görülüyor. Odada, sandalyede oturan Pehlivan'ın arkasından yaklaşan gardiyan sol eliyle Pehlivan'ın sırtına vuruyor ve eğilerek ve diklenerek 1-2 saniye Pehlivan'a bir şeyler söylüyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishanede düzeni korumakla görevlendirdiği gardiyan ‘düşman' gördüğü bir gazeteciye vurma hakkını nasıl kendinde buluyor?

Ergenekon dönemindeki gibi ‘ben devletim' diyen gardiyanlar güç zehirlenmesi mi yaşıyor? Fetullahçıların, PKK'lıların, Silivri'ye atıldığı için sevindiği yurtsever gazeteciye bu yapılan kimi güçlendiriyor?

Dezenformasyon…

Dezenformasyon… Yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi.

Soruşturma dosyasını biliyorsunuz: Libya'da şehit düşen MİT mensubunun cenaze törenini ifşa etmek vs… Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç'ın da aralarında bulunduğu tutuklu gazetecilerle ilgili hazırlanan iddianamede bu darp olayı iddianameye farklı yansımıştı. İddianamede konuyla ilgili şu satırlar yer almıştı: “Şüpheli Barış Pehlivan'ın tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 6 Mart 2020 tarihinde darp edildiğine ilişkin 7 Mart 2020 tarihinde gerçek dışı haberler yapılmıştır.”

Savcılık darp olayını ‘dezenformasyon faaliyeti' olarak nitelendirmişti!

Adalet Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu görüntülerle ilgili ne düşünüyor?

Noyan ve o gardiyan…

Barış Pehlivan'ı da Barış Terkoğlu'nu da yakından tanırım… Karıncayı incitemezler, kibardırlar… Hatta gereğinden fazla!

Kimseye hakaret ettiklerine hiç şahit olmadım!

Şimdi… Barış Pehlivan'ın avukatlarının şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmaya uzanalım. Pehlivan, soruşturmada verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Mahkum kabul ve kayıt işlemlerim yapılıp cezaevine getiren kolluk kuvvetleri ayrıldıktan sonra bir infaz koruma memuru bana hitaben aşağılayıcı tarzda ve bağırarak konuşmaya başladı. Memurun tavırlarını sürdürmesi üzerine kendisine iletişimi kurmak maksatlı ve kibarca uyarmama rağmen bana ‘sen kimsin' dedi. Kendisine yine kibarca ‘Ben Barış Pehlivan'ım, gazeteciyim, 37 yaşındayım, sizinle uygun bir dilde iletişim kuruyorum, siz kimsiniz' diye sordum. Bana hitaben ‘ben devletim' dedi. Bu diyalogdan sonra kayıt kabul işlemleri devam ederken ben kamera görüntülerinde gözükeceği şekilde sırtım infaz koruma memuruna dönük halde otururken infaz koruma memuru ben fark etmeden arkamdan gelip sırtımın sol tarafına iki defa avucunun içi ile vurdu.”

İşte… Sevda Noyan, Fatih Tezcan gibi… ‘Ben devletim' diyen memur!