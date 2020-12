CHP liderinin dinlenmesi… Kod: Minare operasyonu

Tarih 4 Aralık 2020… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki: “… Zaten benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Korumalarım ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ciddi bir tehdit var tabii…”

Tarih 5 Aralık 2020… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki: “… Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması iftiradır, büthandır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız…”

Hemen söyleyelim… Bakan Soylu'ya inanıyoruz… İnanmak da istiyoruz… Ancak… Türkiye'nin yakın tarihine bakın… Dünya tarihine bakın… “Yasadışı dinlemeler tarihi”nin kitabı yazılır! Örneğin…

14 Kasım 2012… SÖZCÜ'nün manşetinde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın makam odasının dinlendiğine yönelik çarpıcı bir iddia vardı! Meclis'teki makam odasının baştan aşağı değiştirildiği öne sürülmüştü…

Sonra…

Tarih 19 Nisan 2018… Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine “böcek” olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin FETÖ davasında, 14 sanıktan 10'u, 7 ay 15 gün ile 54 yıl 6 ay 7 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı…

1960'lara gidelim…

NSA… National Security Agency… Yani… Ulusal Güvenlik Dairesi…

ABD istihbaratının ‘kalbi'…

4 Kasım 1952'de kuruldu.

Yabancı ülkelerin iletişimlerini dinleyerek bilgi topluyor… Ya da öyle biliniyordu…

Yıl 1962… NSA, ABD'lileri izlemeye başladı… Projenin adı: MINARET'ti… Kod adı Minare operasyonunda Küba'ya seyahat eden Amerikalıların ‘izlenmeye' alındı. Sonra… Vietnam Savaşı'na karşı çıkanlar 1967'de takip edilmeye başlandı… Listede siyasetçiler, demokratik kitle örgütlerinin liderleri, gazeteciler de vardı. Çarpıcı iddia şuydu: Bu takipler sırasında yargının denetimi yoktu, çünkü yargının haberi yoktu!

Açık kaynaklarda var: 1967 ve 1973 yılları arasında faaliyet gösteren 5 bin 925'in üzerinde yabancı, bin 690 yerli kuruluş ve Amerika vatandaşı MİNARE Projesi izleme listelerine dahil edildi. NSA Direktörü Lew Allen, 1975 yılında Senato İstihbarat Komitesi önünde NSA'nın nöbet listesindeki Amerikalılar hakkında 3 bin 900'den fazla rapor yayınladığını ifade etti. İzlenenler arasında kimler yoktu ki… ABD Senatörü Howard Baker , Sivil Haklar Hareketi liderleri Martin Luther King Jr. ve Whitney Young , boksör Muhammad Ali , New York Times'ta yazan gazeteci Tom Wicker , aktris Jane Fonda ve Washington Post mizah yazarı Art Buchwald…

Bitmedi…

Her ülke ‘tesisatçılarıyla' hesaplaşmak zorunda!

ABD'de, Vietnam Savaşı döneminin Savunma Bakanı Robert McNamara başkanlığında özel bir komisyon, 1945-1967 yılları arasındaki ABD-Vietnam ilişkileri üzerine bütün belgeleri içeren kapsamlı bir gizli rapor hazırladı. Askeri analist Daniel Ellsberg, bu raporda Amerikan devlet görevlilerinin ve yöneticilerinin sürekli halka yalan söylediğini gördü. 1.5 yıl boyunca belgeler Ellsberg'in elinde kaldı, kimse yayımlayamıyordu.

Ve… New York Times 13 Haziran 1971 günü tarihe “Pentagon Papers (Pentagon Belgeleri)” olarak geçecek dosyanın ilk bölümünü yayınladı. Başkan Richard Nixon'un Adalet Bakanı derhal New York Times'a kişisel bir telgraf çekerek yayını durdurmalarını istedi. Ve mahkeme kararı çıkarttı. New York Times direndi. Yayın yasağı getirilen belgeler Washington Post başta olmak üzere 18 Amerikan gazetesine de gitti. Nixon yönetimi daha fazla belgenin sızmasını önlemek için “White House Plumbers/Beyaz Saray Tesisatçıları/” adlı gizli bir birim kurdu.

Başaramadılar… 47 ciltten oluşan belgeler yayımlandı… “Beyaz Saray Tesisatçıları”nın görevi Nixon döneminde hiç bitmedi… 17 Haziran 1972'de, beş tesisatçı, Watergate binasındaki Demokrat Parti merkezine dinleme cihazları yerleştirmeye çalışırken yakalandı. 30 Ocak 1973'te de Nixon'un eski ekibinden Gordon Liddy ve James Cord Jr., Watergate skandalı nedeniyle mahkum oldu.

SONUÇ: “Beyaz Saray'ın Tesisatçıları”nı anlatmamın tek nedeni var: Her ülke kendi tesisatçılarıyla mücadele etmelidir.