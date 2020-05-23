Eski Başbakan Davutoğlu’na soruyorum: Darbeci Dişli’nin emekli olmasını kim/ler engelledi

“2015 YAŞ'ına (Yüksek Askeri Şura) giderken MİT Müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem Sayın Hulusi Akar ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra… Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT'ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Ve son geceye kadar da Dişli'nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyi ile… Girmek istemem detayına…”

Bu cümle, 2014 ile 2016 arasında Başbakanlık görevini yürüten Ahmet Davutoğlu'na ait. Davutoğlu, Akit Tv'de, darbe girişiminin kritik isimlerinden Mehmet Dişli'nin, 2015'te nasıl tuğgenerallikten tümgeneralliğe yükseltildiğini anlattı. Ancak… Detaya girmeyeceğini söyledi: “… Ve son geceye kadar da Dişli'nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyi ile… Girmek istemem detayına…”

Davutoğlu, AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi darbeci Mehmet Dişli'yle ilgili neden detaya girmedi? Bir gün anlatır! Anlatmalı…

Çünkü… Genelkurmay Karargahı'nda Orgeneral Hulusi Akar'ı derdest eden ekibin başına olan, Akıncı Üssü'ne Akar'ı götüren, Akıncı'dan Akar'la aynı helikopterle dönen Mehmet Dişli'nin hikayesi önemli!

O zaman Davutoğlu'nun da sözünü ettiği 2015 YAŞ sürecine giderken dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e iletilen rapora bakalım…

43 sayfalık raporu okuyun…

15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinin bitimi ve sabahı. Yani 16 Temmuz! Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile Genelkurmay General-Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan'ın makam odaları o sabah aranır. Çekmecelerden mavi klasör, kırmızı dosya, siyah karton kutu ve sarı zarf çıkar… Bunların içindeki evraklar, Genelkurmay İstihbaratı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilir. Fişlemeleri ve raporları inceler. Askeri usullerle ilgili hata yapmamak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvururlar. Karargah, Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu, Albay Orhan Gürdal ve Albay Oğuz Okuyucu'nun olduğu bir Bilirkişi Heyeti oluşturur. Bilirkişi heyetinin başındaki Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu ve ekibi, “mavi, kırmızı, siyah ve sarı” dosyaları da titizlikle inceler ve 6 Mart 2017'de 43 sayfalık rapor hazırlar. Bu bilirkişi raporu, Türkiye'nin dört yanında görülen FETÖ askeri darbesi mahkemelerinin en önemli delillerinden biri olur.

‘Darbe yapacaklar' raporu ne oldu?

O renkli dosyalardan çıkan evrakların ayrıntılarında darbe girişimine nasıl gelindiği ortaya çıkar. Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu ve ekibi, evrakların altına kısa kısa notlar da düşer.

Sayfa 8… (Mavi Dosya) Dosya No: 2…

2014 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası hazırlanan ve Ocak 2015'te Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e sunulan “Bilgi Notu”nu okuyalım: Bilgi notu incelendiğinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl sızmaya başladığı ve TSK'nın ele geçirilmeye çalışıldığıyla ilgili detaylı bir analiz yapıldığı görülmektedir. (Bilgi notunun 2014 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonrası hazırlanan ve Ocak 2015'te Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildiği değerlendirilmektedir.) Örgütün kendisini TSK içerisinde yeterince güçlü hissettiği anda bedeli Türkiye'yi kaybetmek dahi olsa ihtilal yapmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir. Bu amaçla Silahlı Kuvvetler'e hâkim olmanın mutlaka bir amaç için olduğu ve en geç 2017 yılında ihtilal veya savaş beklendiği ifade edilmektedir.

SONUÇ: “Bilgi Notu”nun muhtemelen Ocak 2015'te Genelkurmay Başkanlığı'na ulaştığı… Dönemin Genelkurmay Başkanı (Necdet Özel) tarafından 30 Ocak 2015 tarihinde görüldüğü ve önemli görülen yerlerin altının kırmızı kalem ile çizildiği…

SORU ŞU: Tümgeneral Mehmet Dişli'nin 2015'te emekli edilmesini kim engelledi?