Alamos, Kirazlı umudunu (!) koruyor

Kazdağları yakınında altın madenciliği için binlerce ağacı kesen Alamos Gold'u hatırlıyorsunuz değil mi?

Kanada merkezli ancak ülkemizdeki işlemlerini finansal kolaylıklar dolayısıyla Hollanda'da kurulan şirket üzerinden yapan Alamos Gold, 2019 Ekim ayında faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı. Alamos Gold'un Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik, bir yazılı açıklamayla ruhsatlarının yenilenmediğini duyurmuştu.

Açıklamanın ardından yazdığım yazıda ruhsatın iptal edilmediğini belirterek, şirketin açıklamasına dikkat çekmiştim. O açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyordu. Şirketin bu vurgusu dolayısıyla, Alamos'un Kirazlı faaliyetlerini izlemekten vazgeçilmemesi gerektiğini not düştüm.

ÜÇ AYDA 11.2 MİLYON HARCAMA

Uzun süredir ses çıkmayan Kirazlı'daki altın madeni ile söz ettiğim yazımı durup dururken hatırlamış değilim.

Alamos Gold 2020 yılına ilişkin “ilk çeyrek” yani ocak-mart dönemine ilişkin faaliyet raporunu çarşamba günü açıkladı. Covid-19 salgınına rağmen bu yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarını duyuruyorlar. Türkiye için önemli olan kısmı ise şu: Alamos Gold, Kirazlı'da ocak-mart döneminde 1.6 milyon dolar harcama yaptıklarını ve 1.4 milyon dolar işletme sermayesi ödemesi yaptıklarını bildirdi.

1.6 milyon dolar, bugünkü kurla 11 milyon 200 bin TL'ye karşılık geliyor. Şirketin bu yılın 3 ayında Kirazlı'da 11.2 milyon TL harcama yapması, ruhsatın yenileneceği umudunu güçlü biçimde koruduğunu gösteriyor.

Zaten raporun Kirazlı ile ilgili kısmında bu konuda ilgi çekici ifadeler yer almakta. Kirazlı'daki bütün inşaat faaliyetlerini 14 Ekim 2019'da askıya aldıktan sonra imtiyazın yenilenmesini beklediklerini belirten şirket şöyle diyor:

– Madencilik imtiyazları iptal edilmemiştir. İmtiyaz yenilenene kadar başka inşaat faaliyetleri tamamlanabilir.

– Şirket, imtiyazların yenilenmesi için tüm yasal gereklilikleri ve koşulları yerine getirmiştir. Ruhsatın son kullanma tarihine dek yenilenmesini makul biçimde beklemektedir.

“YEREL TOPLULUKLAR DESTEKLİYOR”

– Kirazlı'da yerel topluluklar destekleyici olmayı sürdürüyor. Şirket, inşaat faaliyetlerinin yeniden başlamasını sağlayacak madencilik imtiyazlarının yenilenmesini sağlamak için Enerji Bakanlığı'nın ilgili birimiyle çalışıyor.

Alamos Gold'un Türkiye'deki şirketi Doğu Biga Madencilik, Kirazlı'daki faaliyetlerini askıya aldıktan sonra sermaye artırımına gitmişti. 344.9 milyon TL olan sermaye, 480.5 milyon TLye çıkarılmıştı.

SANAL GENEL KURUL

Alamos Gold, önümüzdeki ay hissedarlarıyla “sanal” genel kurul yapacağını duyurdu. Katılımcılardan web ortamında talep topluyor. Şirketin CEO'su McCluskey, Kirazlı projesini “düşük maliyetli üretim artışında çok önemli bir kaynak” olarak nitelemiş ve sermaye ve işletme maliyetleri düşük olmasına karşın en yüksek getirili projelerden biri olacağını söylemişti.

“İlk çeyrek” raporunda belirtilen “yerel topluluklar desteği” özel bir önemi hak ediyor. Kirazlı'daki maden sahası çevresinde yaşayan bazı yurttaşların, yol açtığı ve açacağı ekolojik yıkıma karşın bu madeni bir istihdam alanı olarak gördükleri ve “ekmek davası” olarak baktıkları medyaya yansımıştı.

Alamos Gold'un Kirazlı'da ocak-mart dönemi yaptığı 11.2 milyon TL harcamanın ayrıntıları raporda yer almıyor.