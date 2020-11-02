Depremden günler önce imar affı hediyesi

İzmir'deki depremde yiten hayatlar kalbimizi kanattı.

Vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dilerim, enkazda kalmış bütün vatandaşlar ve onların kedi, köpek, kuş dostları özveriyle çalışan kurtarma ekipleri tarafından sağlıkla çıkarılır.

★★★

Türkiye deprem bölgesi. On yıllardır onca kedere, kayba rağmen asla ders almıyor alması gerekenler.

Memlekette para, ikbal, iktidar hırsı kuşaktan kuşağa aktarılan bir genetik kod adeta…

Bakın depremden kısa süre önce, TBMM komisyonunda kabul edilen son torba kanunda nasıl bir madde var…

DOĞALGAZ BAĞLANACAK

“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 7. Maddesi, “imar barışı”na yeni bir ödül (!) veriyor.

Eğer bu yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilirse ne olacak söyleyelim:

İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesine başvuranlar için doğalgaz bağlanmasının önündeki engel ve tereddütler kaldırılacak. Belediye meclislerinden karar çıkarılarak şebeke bağlatmak mümkün olacak.

“Sanayi Ticaret Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu” bu torba yasa için 132 sayfalık bir rapor hazırladı.

Bahsettiğim maddenin ilgili bölümü:

“İmar Kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin yapım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde deplase edilmesi gerektiğinde yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri üsteleneceğini taahhüt etmesi şartıyla, doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilir.”

“OLUMLU BİR ADIM”MIŞ

Aynı raporun 53. sayfasında ibretlik alıntı:

“Yapı kayıt belgesi almış ve imar affından yararlanmış binalara doğalgaz bağlanmasının önündeki engelin kaldırılmasının olumlu bir adım olduğu.”

İmar barışlarının neden bir türlü bitmediğini şimdi daha iyi anlıyor muyuz?

Bakalım bu teklif Genel Kurul'da görüşüldüğünde madde kabul edilecek mi?

Neden?

İzmir'de depreme ilişkin hasar tespit çalışması yapılması gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) katılma talebini reddetmiş. İMO yapılan yanlıştan dönülmesini istiyor.

“Deneyimli meslektaşlarımız, 26 ayrı uzman ekibimiz var, süreç dışına itilmeyi kabul etmiyoruz” diye açıklama yaptılar.

Devşiremediği, biat ettiremediği için “oda” deyince, “baro” deyince tüyleri diken diken olan, söz dinleyen (!) akıllı uslu meslek kurumları için hazırlık yapan zihniyetten söz ediyoruz. Sürpriz değil. Ama mesele bu da değil.

Reddin sürpriz olmayışının önemi yok. Önemli olan gerçekler.

İktidar İMO'yu neden istemiyor?

Ölmeyebilecekken kötü binalar nedeniyle yitip giden hayatlardan sorumlu tutulabileceği konuların önünü baştan kesmek istiyor olabilir mi?

Yine dev ihale, yine gizli

AKP iktidarının demiryolu ve raylı sistem yatırımlarında da tercih etmeye başladığı “pazarlık usulü” (21/b) yerleşiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 30 Ekim'de yaptığı ihalenin adı:

“Bursa Emek Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektro Mekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Yapım İşi”

Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım amacıyla hazırlanan bu projeyi Cumhurbaşkanı şubat ayında onaylamıştı. Cuma günü yapılan ihalenin bilgilerine ulaştı.

Yaklaşık maliyeti: 1 milyar 787 milyon 26 bin 747 TL 90 kuruş

En düşük teklifi Ankaralıların yakından tanıdığı Söğüt İnşaat ile Taşyapı ortaklığı vermiş görünüyor.

Bu büyük ihaleye ilişkin bir soruyu cevaplanmayacağını bilerek kayda geçirelim. Davet gönderilen bütün firmaların benzer işleri yaptıklarına ilişkin yeterlilikleri var mı?