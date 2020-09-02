Şehir hastanelerinde Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinden vazgeçen iktidarın, ihale yasasındaki pazarlık (21/b) usulünü devreye soktuğuna bir önceki yazımda yer verdim.

Covid-19 sebepli ölümlerin korkutucu bir hızla arttığı, sağlık çalışanlarının “tükendiği”, istatistiklerin gizlendiği şu günlerde, “KÖİ olmadı, 21/b verelim” dedirten ihaleler de arka arkaya geliyor.

HHH

Birkaç gün önce Samsun Şehir Hastanesi'ni (ŞH) 21/b usulüyle ihale eden Sağlık Bakanlığı, dün de 1.000 yataklı Antalya ŞH'ni ihale etti. Rekabete açık olmayan, pazarlık usulünü kastediyorum.

ANTALYA'DA DA

BÜYÜK FARK

Önceki yazıdan bir anımsatma:

Samsun ŞH'nin yatırım tutarı Cumhurbaşkanlığı programına göre 882.9 milyon TL'ydi. İhaledeki yaklaşık maliyet ise 1.5 milyar TL. Aradaki fark: 615 milyon TL.

Antalya ŞH ihalesinde de benzer tablo ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı programına göre 1.000 yataklı bu hastanenin proje tutarı 981 milyon 44 bin TL.

Gelin şimdi ihaledeki yaklaşık maliyete bakalım:

1 milyar 350 milyon 970 bin TL.

Aradaki fark: 369 milyon 925 bin TL.

Antalya ŞH ihalesine yedi firma/firma ortaklığı davet edildi. Davet edilen firmaların tamamı, 27 Ağustos'taki Samsun ŞH ihalesine çağrılan firmalar. Bu tablo yeni ŞH politikasında katılımcıların planlandığını gösteriyor.

İndirimlere dikkat

Her ihalede müteahhitlere yapılan ödemelerin kaynağı, bizden alınan vergilerdir. Tam da bu nedenle, her kamu ihalesinde, şirketlerden fiyat teklifinde indirim yapması beklenir.

İşte bu noktada, açıklayıcı bir not paylaşmak gerekiyor. Yukarıdaki tablonun en sağındaki indirim oranı, iki turda verilen teklifler arasındaki farka dayanmıyor. Verilerde hata yok. (İndirim oranları, basit ama özel bir formülle bulunuyor. Gerekirse ileride bu konuda ayrı bir yazı kaleme alacağım.)

Yine indirimler arasında tuhaf farklar söz konusu.

Bu aşamada dikkatinize getirmek istediğim bir başka önemli detay var:

Geçen hafta ihale edilen Samsun ŞH 900 yataklı.

Dün ihale edilen Antalya ŞH 1.000 yataklı.

Antalya ŞH, Samsun ŞH'nden 100 yatak daha fazla olmasına karşın, firmaların bu ihaleye verdiği teklifler Samsun ŞH tekliflerinden düşük. Mutlaka kamu yararına mantıklı sebepleri vardır…

BÜTÇE İPOTEĞİNİN TESCİLİ

Sağlık Bakanlığı'nın her birine 25 yıl kira ödeyeceği, gelir garantili ŞH'lerinden pazarlık usulü ŞH modeline geçilen dönemdeyiz. Bu ihalelerin arkası gelecek.

21/b usulünün kapalı oluşu, açık ihaleye göre kamu kaynaklarını daha çok tüketmesine yol açıyor. Ne var ki, ŞH söz konusu olduğunda ortaya ironik bir durum da çıkıyor.

21/b usulüyle yapılan her ŞH'deki ihale sonucu, bütçeyi 25 yıl ipotek altına alan KÖİ modelli ŞH'deki büyük zararı tescil ediyor.