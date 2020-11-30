Okluk ya da “Hayalet Saray”

Artık cevap bile vermiyorlar. Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'ndan bahsediyorum. Marmaris Okluk Koyu'nda Rönesans Grubu'na yaptırılan, ancak ihalesini, maliyetini bilmediğimiz saraydan.

2017'de dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, TBMM'de biraz bilgi vermişti. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda “altyapı, çevre duvarı, peyzaj, dere ıslahları, güvenlik binaları, sondaj çalışmaları, etüd ve projelendirme için bir ihale yaptıklarını” söyleyip devam etmişti:

“12 milyon 125 bin lira harcadık. İnşaatla ilgili bütün işlemler TOKİ tarafından yapılacaktır. Projeler bittikten sonra ana ihale yapılacak. Ortaya çıkmış bir proje, yapılmış bir ihale olmadığından, yanıltıcı bir bilgi vermemek adına rakam telaffuz edemiyorum.”

O rakam hiç telaffuz edilmedi.

(Projenin ayrıntılarını aynı yıl Cumhuriyet'te yazdım.)

Okluk Sarayı cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı bütçesinde gündeme geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmede CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban “yazlık saray” hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi, “Hükümetiniz buraya adeta bir hayalet sarayı muamelesi yapmaktadır” dedi. Ekledi:

“Soru önergesiyle ‘Bu yazlık saray kaç hektar üzerine kuruldu? Bu yazlık sarayın yapımı için ne kadar para harcandı? Bu yazlık sarayda bulunan bina sayısı nedir, kaç odası vardır, kaç personel çalışmaktadır, maaşlarını hangi kurumdan almaktadırlar?' diye sorduk fakat sizden hiç ses ve yanıt gelmedi. Bu soruları 16 Mart 2020 tarihinde sormuşuz, bugün 27 Kasım hâlâ bir cevap alamadık.”

“SARAYDA NEYİ SAKLIYORSUNUZ?”

Alban'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği sorular ve konuşmasından aktaracağım birkaç başlık, başta yoksullar olmak üzere bu ülkenin bütün vatandaşlarını ilgilendiriyor:

– Bu yazlık sarayda neyi saklıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı “Bu saraylar milletin” diyorsunuz, peki o zaman niye milletten saklıyorsunuz?

– Marmarisliler başta olmak üzere, bölge halkı burayı merak ediyor. Görmek için yazlık saraya gidiyor, daha kilometrelerce öteden yurttaşların yollarını kestiriyorsunuz “Bölgeye giriş yasak” dedirtiyorsunuz.

– Bu yetmiyormuş gibi denizden yolu kestirdiniz, sadece sarayın bulunduğu koyu değil, diğer tüm alanları da deniz trafiklerine, taşıtlarına kapattınız.

– Balıkçı tekneleri, önünden geçmeye korkuyor, ateş açarlar diye yollarını değiştiriyorlar.

“65 HEKTAR KAMULAŞTIRDINIZ”

– Aynı bölgede 65 hektar alanı kamulaştırdınız. (…) O insanların gözlerinden yaşları niye akıttınız Cumhurbaşkanı Yardımcısı?

– Burayı da mı Katar Emiri'ne satacaksınız acaba, yüzde 10'unu ona mı vereceksiniz, onun için mi kamulaştırdınız bu alanları? Marmaris halkı, Muğla halkı bunun cevabını bekliyor sizden.

Fuat Oktay “Yüce Meclis”'te tekrar söz kendisine geldiğinde bu soruların hiçbirine cevap vermedi.

BAHÇE MASRAFI TIRMANDI

Saraylarla ilgili şu veriyi es geçmek olmaz:

Bütçede “bahçe malzemesi alımları yapım ve bakım giderleri” diye bir kalem var. Geçenlerde 10 aylık bütçe sonuçları açıklandı malum. O kalemde yaklaşık 55 milyon TL'lik bir harcama görünüyor.

Geçen yıl aynı dönemde bu kalemde 42.6 milyon TL harcanmış. İktidar bahçe/peyzaj için (Ocak-Ekim döneminde) bu yıl 12.5 milyon TL daha harcama yapmış.

5 bin mezar ihalesi (!)

Mart ayı sonu. Pandeminin ilk haftalarında Gaziantep'te bir vatandaş annesinin vefatının ardından yapılan defin töreninde bir video çekmişti. Görüntüler koronavirüs vakalarının açıklananın çok üzerinde olduğu yorumlarına yol açınca Gaziantep Valiliği açıklama yaptı. Kent nüfusunun 2 milyonun üzerinde olduğu anımsatıldı, günlük vefat sayısının 15 olduğu bildirildi.

Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, sosyal medya hesabında Gaziantep Belediyesi'nin ekim ayında açtığı “mezar kazısı yapım işi” ihalesi hakkında bilgi verdi. Belgesiyle de açıkladı. Belgedeki “3.500 adet büyük mezar ve 1.500 adet küçük mezar kazılması” başlığı ve “işin” “yer tesliminden itibaren 150 takvim gününde” bitirilme ifadesi huzur kaçırmayacak gibi değil. (203 bin 800 TL de sözleşme bedeli)

Valiliğe ve belediyeye “Bu ihale hazırlanırken, mezar sayısı nasıl belirlendi?” diye sorulsa cevap gelir mi dersiniz?