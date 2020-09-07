Celal’in eşekleri, ülkenin özeti

Bugün sizinle, Anadolu'nun bağrından kopup gelen 3 haberi paylaşacağım. İlk haber, 6 Aralık 2012 tarihli.

“Eşeğin taksitini kaymakam ödedi” başlıklı habere göre Mardin'de evine içme suyu taşımak için taksitle eşek satın alan Celal Dinler isimli vatandaş, birinci taksit olan 100 lirayı ödedikten sonra kalan dört taksiti ödeyememiş. DHA Muhabiri Mehmet Ali Dinler de eğer Celal Dinler taksitleri ödeyemezse eşeğin eski sahibi tarafından elinden alınacağını haber yapmış. Konu basına yansıyınca da o dönemin Mardin Valisi ile Kızıltepe Kaymakamı harekete geçmiş. Sonuçta Celal Dinler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 1500 lira ödeme yapılmış. Hem eşeğin taksitlerini ödemiş, hem başka ihtiyaçlarını karşılamış.

İkinci haber ise iki gün önce 5 Eylül 2020 günü “Çoban Dinler taksitlerini ödeyemezse eşeği elinden alınacak” başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlandı. Haberin konusu, yine Mardin Kızıltepeli çoban Celal Dinler'in bu kez kızını okula taşısın diye taksitle satın aldığı bir eşeğin ödenemeyen taksitleriydi. Dinler, bu kez de 7 taksitle 700 liraya aldığı “öksüz” ismini verdiği eşeğin 5 taksitini ödeyemediğini söylüyor ve taksitleri ödeyemezse eski sahibinin eşeği geri alacağını, kızının mağdur olacağını iddia ediyordu.

Üçüncü haber de dün sabah ajansa düştü. Kızıltepe Kaymakamı ve aynı zamanda kayyumu Hüseyin Çam haberi görür görmez hemen Çoban Celal'in köyüne koşmuş ve gazetecilere taksitleri üstleneceklerini duyurmuştu.

Haberleri konuşurken hepsinin DHA muhabiri Mehmet Ali Dinler tarafından yazıldığını fark ettik. Soyadlarının aynı olması tesadüf de olabilir ama biz muhabir arkadaşımızın sekiz yıl sonraki “fikri takibine” bakarak, “akrabalık ilişkisi ve dayanışması” olma ihtimalini de yüksek bulduk.

Belli ki Celal Dinler ile meslektaşımız 2012'deki yöntemi tekrarlamış ve bir kez daha sonuç almış.

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Şimdi gelelim haberleri yan yana koyduğumuzda biraz da gülüşerek çıkardığımız “düşündürücü” sonuçlara:

TÜİK enflasyon hesaplarken Mardin'deki eşek fiyatlarını kullanmış olabilir. Zira, Celal Dinler'in satın aldığı iki eşek arasında sekiz yılda sadece 200 lira fark olmuş! (Bu arada analizimiz eksik kalmasın diye Sahibinden.com sitesindeki eşek fiyatlarına baktık. “Tepmeyen sıpa” bin 200 liraya satılıyordu. Erzurumlu bir vatandaş ise son günlerde Türk Lirası'na güvenmiyor olacak ki iki yaşındaki eşeğini 110 dolara satışa çıkarmıştı.)

Ülkemizde ekonomiye güven de artmış. Celal Dinler, ilk eşeğini 5 taksitle 500 liraya alırken, ikinci eşeğini 7 taksitle 700 liraya satın alabilmiş. Aylık taksiti sekiz yıl geçmesine rağmen değişmemiş ve 100 lirada kalmış.

“Gazetecilik can çekişiyor” diyenler olsa da Mardin'deki muhabir arkadaşımızın bir çobanın eşek taksiti sorununu 8 yıl sonra da takip ediyor olması bu meslekte hala “umut” olduğunu gösteriyor. Kim bilir belki yolsuzluk haberleri ve onların fikri takibi konusunda da yeniden o seviyelere çıkabiliriz.

Kayyumun da haberi okuduktan sonra taksitleri üstlenip eşeğin Dinler'de kalmasını sağlaması gazetecilik gibi “sosyal yardım ve dayanışma” ruhumuzun ölmediğini ve devletin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi!

Celal Dinler bu kıvrak zekası ve sorun çözücülüğü ile tez elden devlet yönetimine katılmalı (Enflasyon hesabıyla mucizeler yaratan TÜİK olabilir, İletişim Başkanlığı olabilir, Aile Bakanlığı olabilir, hatta ekonomi yönetimi dahi olabilir)

Mesele size önemsiz gelebilir ama ben son 18 yılda ülkenin geldiği noktayı, yaratılan “ideal vatandaş”ın medyayı ve devletin gücünü kullanma becerisini, devletin kameralar önünde “sorun çözme yöntemini” yansıtması açısından görmezden gelemedim.