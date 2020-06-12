Günlerin hayatınıza etkileri

Ünlü astrolog Dinçer Güner, haftanın günlerinin hayatımızdaki etkilerini, hangi gün hangi gezegenin etkisini taşıdığını Sözcü HaftaSonu okurları için kaleme aldı…

Klasik astrolojide temelde kullanılan 7 gezegen vardır ( Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Satürn, Jüpiter ) diğer gezegenler jenerasyon gezegenleri olduğu için çok etkin kullanmıyoruz. Daha global olaylarda veya yaşamımızda ki keskin virajlarda söz sahibidirler.Bu 7 gezegen haftanın bir gününü yönetirler. Onların yönettiği günlerde o gezegenlerin sembolize ettiği konuları yapmaya başlamak, uygulamak başarı elde etmek açısında önemli bir adım. Günlerle ilişkisine geçmeden önce bu gezegenleri biraz tanımak sonrasında konuyu anlamayı çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Öncelikle Güneş, güneş merkezde olmayı, parlamayı, bireysel istek ve ihtiyaçlarımızı, kişisel hedeflerimizi, arzularımızı, otorite kurma şeklimizi, amaç duygumuzu, bilinçli davranışlarımızı, yaratıcı aktivitleri, lükse işaret eder. Şarj olmaktır, enerjimizi toplamaktır, yaşamsal enerji ve motivasyondur.

GÜNLER VE GEZEGENLERİ

Ay: Bilinçsiz davranışlar, sendrom, duygusal bağ kurmak, adaptasyon, büyütme, dengeleme, istem dışı davranışlar, kararsızlık, su kenarı yerler, bilinçaltı ve duygularla ilişkilendirilir.

Merkür: Her türlü iletişim, yazılı sözlü kaynaklar, seyahatler, pazarlama, reklam. Kısacası iletişime ve haberleşmeye dair aklınıza gelebilecek her türlü detay.

Venüs: Zevk veren konular, keyifli zamanlar, aşk, cinsellik, hoşlanma, beğeniler, güzellikler, maddi konular, eğlenceli işler, barış, sanatsal konular, giyim kuşam ve alışveriş.

Mars: Savaş, güç kullanma, efor sarf etme, şeref elde etme, cesaret gerektiren konular, libido, şehvet, arzu, sürtüşme, gerginlikler ve tartışmalar.

Jüpiter: İnançlar, ticaret, merhamet, genişleme, büyüme, öğrenmek, şans, geliştirmek, bereket, kanun ve ilham demektir.

Satürn: Yapılandırmak, engeller, hastalıklar, kalıcılık, sağlamlık, eski, yaşlı, olgunluk ve ciddiyet demektir.

Gezegenlerimizi tanıdıktan sonra şimdi hangi günü hangi gezegen yönetmekte ve o günler neler yapılması uygun nelerin yapılması uygun değil bunlara göz atalım…

PAZARTESİ

Ay günü, bu yüzden pazartesi sendromu diye bir gerçeğimiz var. Ay günlerinde geçici değişken işler, yuva, aile işleri, beslenme, kısa seyahatler ve deniz seyahatleri gibi faaliyetlere uygun bir zaman dilimi yaratırlar. Ay günleri kendimizi duygusal anlamda açmak, duygularımızı ifade etmek için güzel bir gündür. Hep diyetler pazartesi başlanır ya hani, çünkü Ay vücut sıvılarını yönetir, ay günü başlayan diyetlerden daha hızlı verim alabilirsiniz bu yüzden. Ay günleri daha çok duygu bağı kurmak, duyguları güçlendirici çalışmalar yapmak içinde güzeldir.

KAZALARA DİKKAT

SALI

Mars günüdür. Astrolojide 2 kötücül gezegenlerden bir tanesi. Salı günleri o pazartesi rehavetini üzerimizden attığımız gündür, artık harekete geçme zamanıdır. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edilen, cesaret gerektiren işlere soyunmak, risk almak için ideal bir gün. Salı günleri seks günüdür, bugün yapılan seks daha tutkulu geçer. Fiziksel cesaret, saldırı, girişim, enerji, hareket gerektiren işler içinde uygundur. Kaza riski yüksek olduğundan dolayı özellikle araba kullanırken dikkatli olmakta yarar var. Yalnız bugün anlaşma yapmak için uygun değildir.

ÇARŞAMBA

Merkür günüdür. Her türlü bilgi ve iletişimi en aktif şekilde kullanabilir, toplantılar yapabilir ve imza atabilirsiniz. Yeni bir işe başlamak için uygun bir gün sayılabilir. Keza bugün seyahatlere çıkmak, bir şeyi öğrenmeye başlamak için gayet güzel. İstediğimiz bilgilere çok daha rahat bir şekilde ulaşırız. Çarşamda akıl günüdür, aklınızla her türlü soruna çare bulabilirsiniz.

ŞANSINIZ AÇIK OLACAK

PERŞEMBE

Jüpiter günüdür. Bugün ticaret yapmak, elinizde ki bir işi geliştirmek, büyütmek için harika bir gündür. Hukuksal konularla bugün ilgilenebilirsiniz. Şans günüdür, şansınızı denemek istediğiniz konular için bugünü kullanın. Finansal konuları düzenlemek, bütçe yapmak içinde keza uygun gündür. Bugün affetme ve bağışlama hatta barışma günüdür.

CUMA

Venüs günüdür. Bugün keyfimize keyif katacak konularla ilgilenmek, flört etmek, ilişkilere başlamak, maddi konularla ilgilenmek, tembellik yapmak, küslerle barışmak, alışverişler yapmak, aşkı ifade etmek, eğlenceli aktivitelere yönelmek, romantik ortamlar yaratmak için en ideal günlerden bir tanesi.

CUMARTESİ

Satürn günüdür. Engeller, kısıtlanmalar meydana gelebilir. Önemli işlerinizi bu günlerde başlamamalısınız. Bugünlerde başlayan işlerde gecikmeler ve sıkıntılar olabilir. Sakinlik ve sabır gerektiren işlerinizi bugüne bırakabilirsiniz. Kafa dinlemek, yalnız kalmak, geleceğe yönelik hedef ve planlar yapmak için uygun günlerden bir tanesidir.

PAZAR

Güneş günüdür. Dinlenip enerjimizi doldurmak, kişisel ihtiyaçlarımızı gidermek, motivasyonumuzu toplamak, plan ve program yapmak için çok güzel bir gün. Kutlamalar, partiler, organizasyonlar yapmak içinde keza seçilmesi gereken bir gündür.

Gökyüzünün Sözcü'sü

KOÇ: HAYALLERİNİZE ODAKLANIN

Sosyalleşmekten keyif alacağınız, yalnız kalmak istemeyeceğiniz bir gün. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Hayallerinize ve ideallerinize odaklanmalısınız.

BOĞA: SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN

Kariyerinizle ilgili konuların ön planda olacağı bugünü önemli iş girişimleriniz için değerlendirebilirsiniz.İş hayatında sürprizlere açık bir gün. Ani kararlar almamaya özen göstermelisiniz.

İKİZLER: UZAK KİŞİLERDEN HABER VAR

Yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim konuları ön planda olacak. Uzun süredir görmediğiniz uzak akrabalarınızdan sürpriz haberler alabilirsiniz. Felsefe konuları üzerine düşünebilirsiniz.

YENGEÇ: MADDİ KONULAR ÖN PLANDA

Finansal konular ön planda olacak. Borçlarla ilgili meseleler gündeminizde. Eşinizin finansal durumuyla ilgili sürpriz gelişmeler olacak. Beklenmedik harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz.

ASLAN: GÜZEL HABERLER YAKINDA

İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün. İş ortaklarınızla veya partnerinizle ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Sevdiklerinizden beklenmedik haberler alabilirsiniz.

BAŞAK: İŞ HAYATINDA SÜRPRİZ VAR

Günlük rutinleriniz ve çalışma hayatınızla ilgili konular ön planda olacak. Çalışma ortamınızda sürpriz gelişmelere açık bir gün. Doktor kontrolünden geçmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

TERAZİ: AŞK HAYATINIZ ÖNE ÇIKACAK

Aşk hayatınız, flörtleriniz ve hobilerinizle ilgili konular ön planda olacak. Aşk hayatında güzel sürprizlere hazırlıklı olun. Çocuklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

AKREP: ÖZEL HAYATTA YENİLİK VAR

Eviniz, aileniz ve arkadaşlarınızla ilgili konular ön planda olacak. Özel hayatınızda sürpriz gelişmelere açık bir gün. Evinizin dekorasyonuyla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz.

YAY: VİZYONUNUZU GELİŞTİRECEKSİNİZ

Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili konular ön planda olacak. İş hayatınızda sürpriz gelişmelere açık bir gün. Vizyonunuzu genişletecek eğitimlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz.

OĞLAK: BÜTÇENİZİ ZORLAMAYIN

Finansal konularınız ön planda olacak. Gelir gider hesabı yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Sürpriz bir harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bütçenize göre harcama yapmaya çalışın.

KOVA: KENDİZİNE VAKİT AYIRACAKSINIZ

Kişisel hedeflerinizin ön planda olacağı bir gün. Dış görünüşünüzle ilgilenebilir, kişisel bakımınıza vakit ayırabilirsiniz. Ailenizden ve yakın arkadaş çevrenizden sürpriz haberler alabilirsiniz.

BALIK: İÇE DÖNECEKSİNİZ

İçe döneceğiniz ve psikolojinizle ilgileneceğiniz bir gün. Yakın çevrenizden sürpriz haberler alabilirsiniz. İş ve özel hayatınızda ani kararlar almamaya özen gösterin. Gelirinize göre harcama yapın.