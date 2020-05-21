İkizler burcunda Yeni Ay!

Merhaba Arkadaşlar;

22 Mayıs günü İkizler burcunun 2. derecesinde işin içinde Mars'ın olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay içinde “Mirfak” sabit yıldızı da olacak. Öncelikle, Yeni Ay İkizler burcunda meydana geleceğinden dolayı, İkizler burcu semboliğinde neler varsa gündemimizde olabileceğine işaret etmektedir. Yeni Ay’ın önce bireysel etkileri, akabinde sağlık ve son olarak diğer olası etkilerine birlikte göz atalım.

BİREYSEL ETKİLER

Yayıncılık, iletişim, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, seminer, lansman, seyahatler gibi her türlü yazılı sözlü, görsel iletişim konularının hayatımızda hız kazacağı bir zaman dilimine gireceğimize işaret etmekte. Bilgi, iletişim, önemli evrak ve dosyalar, mektuplar, mailler, eğitim, bilişimle ilgili konular, medya, sınavlar, teknoloji, davalar, şifreleme, şike, şaibe, sosyal medya, diplomatlar, dış işleri bakanlığı gibi konuların da hayatımızda ön planda olabileceğine işaret etmekte. Yeni bir eğitime başlayabilir, sunumlar hazırlayabilir, lansmanlar yapabilir, yeni kitabınıza başlayabilir ve yayın evinizle görüşebilir, seyahatler organize edebilir, web sitesi açabilir, entelektüel anlamda kendimize yeni bilgiler katabilirsiniz mesela.

Duygusal meseleleri halletmek için ise pek uygun değildir, çünkü İkizler burcu biraz daha zihinle ilişkilidir, duygulardan çok zihin ön planda olabilecektir. Tam da bu Yeni Ay zamanı iletişimin hızlanacağı, önemli haberlerin alınıp, verileceği zamanlara işaret eder. Kendimizi ifade etmek, konuşmak, derdimizi daha çok anlatmak, duyulmak isteriz. Kararlarımızın arkasında durmak zor olabilir, değişken bir ruh halinde olabiliriz, bunun için endişe etmeyin, bu çok normal. Yalnız bu süreçte başlayan işler ve ilişkilerde yoğunluk ve derinlik beklemek pek akıllıca olmaz, daha yüzeysel kalabiliriz pek çok konuda. Meraklı ve araştırmacı tarafımız çok daha güçlü bir şekilde çalışır. Yeni başlama ihtimali olan işler, eğer iletişim, yayıncılık, medya, satış, alım-satım, eğitim ile ilgili konuların dışında ise istikrarı sağlamak biraz zorlaşabilir açıkçası.

SAĞLIK OLARAK

İkizler burcundaki Yeni Ay zamanı eller, kollar, sinir sistemi, bronşlar, nefes ve solunum yolları problemleri, astımlar, alerjiler hassas olabilir. Yeni Ay 2. derecesinde olacak İkizler burcunun, bu da akciğerlere, nefes yollarına, işaret etmekte. Özellikle bu noktalara ekstra dikkat edilmesinde fayda var. Bu Yeni Ay’a Mars sert bir etki yapacağından dolayı, dalgınlık, unutkanlık, ilaçların yan etkilerini göstermesi, zehirlenmeler söz konusu olabilir. Bu yüzden de yediklerinize, içtiklerinize ekstra dikkat etmenizde fayda var. Bunun yanı sıra, alerjilere de dikkat etmeli, bağışıklık sistemini güçlü tutmakta fayda var. Yeni Ay haftasında omuzlarınıza masajlar yaptırmak, jimnastiğe başlamak iyi gelebilir. Bu Yeni Ay zamanında cereyanda fazla kalmamaya özen gösterin. Boyun ve omuz tutulmaları, kulunçlar daha sık oluşabilir. Yine nefes çalışmaları yapmak, nefes egzersizleri yapmak bu Yeni Ay zamanında ekstra iyi gelecektir. Romatizmaları olanlar değişken hava şartlarına karşı dikkatli olmalarında fayda var, şikayetler artabilir. Özellikle Mars etkisinden dolayı, kas ağrılarında artışlar olabilir. Özellikle nefes yollarında, boğazda gıcıklar ve balgamlarda da artışlar olabilir.

MARS BAŞROLDE!

Bu Yeni Ay’a Balık burcundaki Mars’ın da sert kontağı olacak. Tam da İkizler burcundaki Yeni Ay zamanı bu Neptün ve Güneş’in açısının etkin olması İkizler burcuyla birleşince patronlara ve özellikle güçlü bir ego savaşına işaret eder. Bu yüzden bu Yeni Ay zamanı iş yerinde patronlarla ve genel olarak erkeklerle kurulan ilişkilerde özellikle iletişim dilimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni Ay ve Mars etkisi bizi sinirli ve gergin yapacak. Ama Balık burcundaki Mars yüzünden, sinirlensek bile pasif agresif bir tavır içinde olabiliriz ya da sinirlendiğimizde hedefi tutturamayabiliriz. Hedef şaşabilir, etrafa sarabiliriz, odaklanamayabiliriz. Yani Ayşe'ye kızıp, Mehmet'ten sinirinizi çıkarmayın. Maruz kalabileceğimiz provakasyonlara karşı saldırganca tepkiler verebilirsiniz. Bu Yeni Ay zamanı belli ki birileri ile aynı fikirde buluşmak pek kolay değil, en iyisi ortak paydada buluşulmadığı anlarda herkesin kendi köşesine çekilmesi. Bu dönem cinsel anlamda da hayal kırıklıkları söz konusu olabilir, libido düşebilir veya performans kaygısından dolayı mutlu cinsel yaşamları yakalamak kolay olmayabilir. Bilgi ve iletişim kazaları söz konusu olabilir. Kelimelerin ne denli güçlü olduğunu unutmadan, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat edin. Sadece dışarıdaki ikili ilişkiler değil, sosyal medyada da neyi nasıl paylaştığınıza, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat etmenizde fayda var. En azından tepki toplamama, linç yememek adına. Temelinde gerçek bir bilgi olmadan, sadece inanarak harekete geçmeyin. Harekete geçeceğiniz zaman elinizde mantıklı ve tutarlı bir bilgi olsun.

Bu Yeni Ay’a Kova burcunda geri hareket eden Satürn de destekleyici bir görünümde olacak. Uzun vadeli hedefler koymak, en azından zihinsel planlar için uygun bir zaman. Sadece Mars'ın Balık burcunda olması, sizleri biraz tembelleştirebilir ve harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Belli ki Satürn desteği ile sorumluluklar biraz artacak ama endişe etmeyin, stres yaratmayacak bu dönem edindiğiniz ekstra yükler. Hayatı gözden geçirmek, yeniden yapılanmak, zihinsel açıdan kendinizi toparlamaya çalışmak için de uygun bir zaman diliminde olacaksınız. Teknoloji ile ilgili konulara ilginiz daha da artabilir, bilgi ve deneyim sahibi olabilirsiniz. Yeni Ay’da, “Mirfak” sabit yıldızı da etkin olacak. Maceralara atılma ihtiyacımız bir parça artabilir ama kontrolü ve tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Fakat diğer yandan dürüst olmayan bir iletişim durumda ortaya çıkabilir. Bu yüzden bu Yeni Ay zamanı verilen bazı sözlerin tutulması ne yazık ki zor olabilir. Hatta belki bir dürüstlük sınavı bile çıkabilir ortaya.

DÜNYA ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE

Yeni Ay zamanı dünya üzerinde ön planda olacak konular iletişim, bilişim, sınavlar, mailler, şifreler, teknoloji ile ilişkili konular, sosyal medya, diplomatlar, dış işleri, seyahatler, ulaşımla ilgili konular, gönderiler, medya, paparazzi, eğitim sistemi, ticari konular olacak. Yeni teknolojik gelişmelerin açıklanması, iletişim ve teknoloji ile ilgili önemli lansmanlar ve bilgilendirmeler söz konusu olabilir. Fakat Yeni Ay’da Mars'ın sert etkisi olacağından dolayı bu dönem bilgi, iletişim, belge, ses kaydı gibi konularda skandallar ortaya çıkabilir. Halkı yanlış yönlendiren bilgiler söz konusu olabilir. Deniz kazaları, deniz problemleri, boğulma haberleri çok ortaya çıkabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, alkol gibi ürünlerle ilgili skandallar veya operasyonlar da söz konusu olabilir. Asparagas haberler çok hızlı yayılabilir, sosyal medya üzerinde hatalı bilgilerin çok hızlı yayılabileceği bir dönemdir. Örneğin Covid-19 ile ilgili ilaç bulduk diye açıklama yaparlar ama sonrasında yalanlanabilir haberler. Ya da Mars Balık burcunda olduğunda, Covid-19 deniz ve su yolu ile bulaşıyor haberleri çıkabilir ama sonra bu haberleri yalanlayabilirler.

Yine özel hayatların ifşası söz konusu olabilir, resimler ve videolar çıkabilir ortaya. Kova burcunda geri hareket eden Satürn’ün bu Yeni Ay ile olumlu kontağı olacak. Teknolojik gelişmeler hız kazanabilir. Yeni icatlar, buluşlar ortaya çıkabilir. Sosyal yaşama dair konulan yeni kurallar yeniden yazılabilir ve yeniden üstünden geçilebilir. Sosyal mesafe, maske, temizlik gibi konularda yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Bilgi ve iletişimin zarar görebileceği zamanlar. Basın, yayın, fikir ve düşünce özgürlüğü bu Yeni Ay zamanı ciddi zarar görebilir. Ya da inanç ve din ile ilgili stresli, kafa karıştırıcı ve yanıltıcı bilgi veya durumlar da olabilir. En nihayetinde, işin içinde Mars’ın olduğu bir Yeni Ay olacak. Deniz kaynaklı depremler, deniz merkezli denize kıyısı olan, denize yakın yerlerde depremler söz konusu olabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner