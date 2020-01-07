Libya’ya bavulla giden paralar

Sevgili okurlarım, şu son gelişmelerde Türkiye'nin gerek Ortadoğu ve gerekse bütün dünyada nasıl yenilgilere uğrayıp çaresiz kaldığını ve bu doğrultuda yakın geçmişte neler yaşandığını sizlere bir kez daha ve kısaca anımsatmak istiyorum.

Şimdi çoğumuz unutmuşuzdur!..

Birkaç yıl önce idi…

Bizim sivri akıllılar Ankara'dan Libya'ya bavullar içerisinde 300 milyon dolar para göndermişti.

Evet, aynen böyle…

O paralara ne oldu, kimlerin cebine indi, bugün bile meçhul!

Biz bunları geçmişte yazdık ama hiçbir yetkili makamdan ses çıkmadı.

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İşte size 13 Eylül 2014 tarihli yazımdan bazı alıntılar…

“…Şimdi gelelim Libya'ya…ABD, Libya Devlet Başkanı Kaddafi'yi devirmeye karar vermiş, ülkedeki İslamcıları ayaklandırmıştı. Devirme kararı bizim dünya liderimiz Recep Bey'e bildirilmeden hemen önce ABD tarafından bir açıklama yapıldı:

‘NATO uçakları Libya'yı vuracaktır.'

Recep Bey hemen devreye girdi ve aynen şu sözleri söyledi:

‘NATO'nun ne işi var Libya'da!..'

Aklınca ABD'yi eleştiriyordu. Ama hemen ardından kendisine kesin talimat geldi:

‘Biz Kaddafi'yi devireceğiz, ona göre davran. Sana da petrol payını veririz, Türk şirketlerine yeniden iş sahaları açarız, para kazanırsın.'

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Libya'da İslamcı isyancılar kazandı.

Kaddafi linç edildi.

Recep Bey'in ağzı kulaklarına varıyordu.

Bu süreçte ABD'den yeni bir emir geldi:

‘Yönetimi ele geçiren İslamcıların parası yok. Sen onlara bir miktar para gönder.'

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Sevgili okurlarım, en büyük rezalet işte bundan sonra ortaya çıktı…

ABD ile yapılan görüşmelerde, gönderilecek paranın 300 milyon dolar olması konusunda anlaşmaya varıldı.

Olayın devamını şimdi okuyun, çünkü sorumluların Yüce Divan'da yargılanmalarını gerektiren bir olaydır.

Devletin ve milletin parası hazırlandı, paketlendi.

Paranın hangi kaynaktan sağlandığı bugün bile bilinmiyor.

Örtülü ödenek mi, başka bir yer mi, bilen yok!

Bu paranın bavullarla gönderilmesine karar verildi.

Olayı şimdi onların ağzından aktarıyorum.

Ali Babacan isimli Başbakan Yardımcısı bu rezalet ortaya çıkınca açıklama yapmak zorunda kaldı:

‘Biz Libya'daki yeni yönetime üç ayrı seferde 100 milyon dolar gönderme sözü verdik. Aslında paranın hepsini bir seferde istediler ama ben

uçak düşer müşer diye vermedim…

Çünkü 100 milyon dolar nakit para (bavulla gönderildiğinde) yaklaşık 1.100 kilo ediyor.

Önce 10 milyon dolar gönderdik, 100 kilo tutuyordu.

Sonra 30'ar milyon dolarlık paketleri burada veya Libya'da (kendilerine) teslim ettik.'

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Ziraat Bankası tarafından havaalanı mülki amirliğine yazılan yazı:

‘27 Temmuz 2011 tarihinde yurtdışına yapılacak bir para transferiyle ilgili olarak zırhlı araçlarımızın (Esenboğa'da) uçağın yanına kadar yanaşması hususunda gereğini arz ederiz.'

İşin ilginç yanı, o sırada Libya'da Kaddafi yandaşlarıyla İslamcılar arasında çatışmalar sürüyordu ve kimin kazanacağı belli değildi…

Ve biz, ABD istedi diye İslamcılara toplam 300 milyon dolar parayı bavullarla gönderdik!

Bu para günümüz (2014) kurlarıyla yaklaşık 700 trilyon ediyor.”

Evet, paralar gönderilirken özetle bunları yazmıştım.

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Peki sonrasında ne oldu?

Böyle cukkaların belgesi zaten olmaz da, bu paraların önemli bir bölümü, Libya'da bavulları teslim alan isyancı yamyamlar tarafından cebe atıldı.

Recep Bey'in emriyle gönderilen ve her kuruşu Türk insanının cebinden çıkan bu paralar oralarda isyancılar, İslamcılar, kabileler ve aşiretler arasında güzelce yağmalandı!..

Ve bu bunun hesabı bu iktidardan hiçbir zaman sorulmadı.

Devletin ve milletin trilyonları bu yolla hortumlandı!..

21. yüzyılda deniz aşırı ülkelerdeki hırsızlara bavulla para göndermenin hazin sonu işte böyle oldu.

Libya'da şimdi durum ne?..

Kimin kimi yönettiği belli değil. Çatışmalar ve iç savaş sürüyor.

Libya'da iş yapan şirketlerimiz kovalandı, alacakları yaz tahtaya al haftaya yöntemiyle iptal edildi…Milyarlarca dolar zarar ettik, milletin parasını o heriflere kaptırdık.

Bunlar da yetmedi, şimdi o çatışmaların tam da göbeğine Mehmetçiği gönderiyoruz!

Helal olsun!