Yüreğir Devlet Hastanesi’ne liyakatli atama

Geçen hafta Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan memurların mesaiye geç gelmeleriyle ilgili vatandaşlardan gelen haklı tepkileri kaleme almıştım.

O yazımdan hemen sonra Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar derhal aradı ve konuyu titizlikle ve hassasiyetle takip ettiğini gerekenin ne ise yapılacağını bildirdi.

Doğrusu, İl Sağlık Müdürü Dr.Halil Nacar'ın bu duyarlı yaklaşımı çok hoşuma gitti, “İşte görmek istediğimiz devlet adamı bu “dedim kendi kendime…

Duyarsız, ilgisiz, vatandaşın sorunlarına uzak insanların yerine; halkın sorununu kendi sorunu gibi gören, basının halkın sesi olduğunun bilinciyle gazetelerde yazan olayları ciddiyetle araştıran böyle insanlarla Adana'da sağlık sektörünün yolu açık olacaktır mutlaka.

Zaten Dr.Halil Nacar'ın Adana'da sağlığa yeni bir soluk getireceğini de yazmıştım.

Nitekim de öyle oluyor.

Dr.Nacar, Adanamızın önemli hastanelerinden birisi olan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne yine kendisi gibi çok çalışkan, önceki yıllarda başhekim yardımcılığı yapmış, deneyimli, özverili çalışmalarıyla dikkati çeken; parlak kariyerli Dr. Haşim Onur Uluöz'ü atadı.

Hatırlasanız bu sütunlarda daha önceleri Yüreğir Devlet Hastanesi'nde dönen bir takım dolapları yazmıştım. Gerçek hasta olmayan insanların üzerinden hastaymış gibi gösterilip eczanelerden pahalı ilaçlar alınıp haksız kazanç sağlanması iddiaları vardı.

Fakat Dr. Haşim Onur Uluöz'ün atanmasıyla o günler de o kişiler de geride kaldı.

Haşim Uluöz, artık Yüreğir Devlet Hastanesi'nde beyaz bir sayfa açacaktır.

Adana'nın öz çocuğu olan Dr. Uluöz'ün geçmişi parlak başarılarla dolu.

Mesleki kariyerinin, doktorluk ve yöneticilik kariyerinin yanı sıra Dr. Haşim Onur Uluöz'ün Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Yönetimi alanında yayınlanmış kitap, makale, deneme ve araştırma yazısı da bulunuyor.

Uluöz'ün görev yaptığı yerlerde sergilediği performans ve uyumun yeni yapılan atamada etkili olduğu muhakkak.

Zaten böyle yetenekli insanları başarılı olacakları görevlere yerleştirmek de Sağlık müdürümüz Dr.Halil Nacar'ın uzmanlık alanlarından birisi.

Dr.Haşim Uluöz, ayrıca Covid-19 salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında mesai gözetmeksizin çalışması ve Adana KYK Karantina Koordinatör Başhekimliği gibi görevleri var ki bu da çağın vebası sayılan hastalığa karşı önemli bir deneyim sahibi olduğunu gösteriyor.

Covid 19'la mücadele çok işin düştüğü ,hasta sayısı fazla olan Yüreğir Devlet Hastanesi böyle bir atamayı gerekli kılıyordu.

1150 yatak kapasitesine sahip Yüreğir Devlet Hastanesi, umarım araştırma hastanesi olduğu günlerdeki gibi büyük ve üst cerrahi nitelik gerektiren ameliyatların yapılabildiği, poliklinik hizmetleriyle üniversite hastanesini aratmayan nitelikli çalışmaların yapıldığı bir hastane haline yeniden gelecektir…

Bu konuda bizler de sayın başhekim Uluöz'ün her zaman destekçisi olacağız…

Hayırlı olsun…