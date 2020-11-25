Bitik ekonomiyi reform kurtarabilir mi?

Artık ekonomi ne kadar sıkıştıysa Avrupa, Amerika'ya gül dağıtmaya başladık bir anda… Keşke tek bir çiçekle bahar olsa… Bütün dünya buna inansa…

Reformlar aklımıza geldi, önce hukuk ve demokrasi denildi… Hepsi piyasaların duymak istedikleriydi… Ekonomi sadece para demek değildi…

Sıkıntı bir değil ki… Enflasyon, işsizlik, döviz, faiz, bütçe açığı, cari açığı, vergiler, şirketler, düşük gelir, memuru, kadrolusu, taşeronu, sanayicisi, işçisi, çiftçisi… Yazarsam sayfaya sığmaz hepsi…

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İşler kötü gidince sanki sorunlar mucize ile kendi çözülecekmiş gibi tek bir adres gösteriliyor; “reform yapmalı” deniliyor.

Hele işler daha çok sarpa sarmışsa, “yapısal reform yapılmalı” kelimeleri daha oturaklı bir imaj uyandırıyor. Hadi yapsana… Yapamaz, yapılamaz!

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Burada cevaplanması gereken soru; “Türkiye'nin reform yapmaya niyeti var mı?” Hadi var diyelim… Ne yapacak? Nasıl yapacak? Yapacak irade var mı? İşte o yok! Birkaç düzenleme ile günü geçiştirirsin o kadar. Mevcut düzen bugünün kuralları üzerine kurulmuş… Reform demek düzeni yıkıp yenisini inşa etmektir.

Türkiye reform yapabilme kabiliyetini yitirmiş bir ülkedir. Sorunu yaratanlar çözüm olamazlar.

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Biri çıkıp bize anlatsa ya yapısal reformun ne olduğunu? Faiz artırımı reform mudur? Ya da teşvik vermek?

Hayır, düzenlemedir… Ama adama reform diye yuttururlar. Son yıllarda ülkede yapılan tek reform başkanlık sistemine geçiştir. Her reform iyi olacak diye bir şey yok! Türkiye'nin duvara çarpmış halidir…

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Reform dedikleri bir çeşit yapılacak işler ya da temenniler listesi… Fazlası değil! Reform yapmak için ya mevcut düzenden nemalananların ekmeğini keseceksin ya da para bulacaksın.

Yani? Reform başlangıçta sıkıntı ve tepki yaratacak hatta iktidara oy kaybettirecek önlemlerdir.

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Bırakın reformu… En basit örnek; Osman Kavala'nın tutukluluk hali… Batı dünyası için Türkiye'deki adaletin temsili…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutukluluğunun siyasi sebeplerle olduğu ve derhal serbest bırakılmasına hükmetti… Hukukçuların yorumlarına göre kendisi suçlu değil rehineydi…

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Tutukluluğu sürdüğü sürece kimseye anlatamazsın reform yapmaya niyetin olduğunu… Vicdanı el vermedi, Bülent Arınç partiyi terk etti bu uğurda…

AKP bırakmak istese, küçük ortağı MHP karşı… Başkanı “tutuklu kalmalıdır” deyip işi bağladı… Ben mahkeme karar verir sanıyordum, meğer çoktan alınmış kararı!

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Her kararın bir faturası var dünyada… Bu faturayı ödeyebilecek gücün var mı? Sorun orada!

Kanaatime göre böyle bir ekonomiyle üç vakte serbest bırakılacak Kavala… Peki, sonrasında Bahçeli ne diyecek acaba?

AKP ile ortak olmayı sürdürecek mi? Yoksa “Bizim duruşumuza göre bu yanlış oldu, herkes kendi yoluna” diyebilecek mi?

Uğraştığımız şeylere bak! Reform mu dediniz? Onu bir kalem geçeceksiniz… Ekonomi zaten bitik… Yakında helvasını yeriz!