İnşaatın meleği Diyanet işleri

Türkiye'de yaklaşık 89 bin cami var. Nüfusumuzun hemen hemen aynı olduğu şeriatla yönetilen İran'da cami sayısı 50 bin civarı…

Tabii bu camiler bedavaya yapılmıyor. Yapıldıktan sonra her birine bakım-onarım gerekiyor. Hastaneleri örnek alırsak, şehir içerisindeki camileri kapatıp bir tane devasa devlet camisi mi yapsak?

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Onu da yaptılar! Çamlıca Tepesi'ne 63 bin kişilik cami yaptırdı. 100 milyon dolar harcandı! Giden olmadı! Her daim bomboş…

Şimdi İstanbul Levent'te plazalar bölgesinde yapımı 159 milyon liraya mal olması planlanan 20 bin kişilik cami yapıyorlar. Neyse ki ülke yurtdışında fellik fellik borç ararken yönetim bu çok acil ihtiyaç için keseyi açıyor.

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Bir başka müjde de deprem nedeniyle insanların çadırlarda yaşadığı Elazığ'dan geldi. 2018 yılında 63 milyon lira proje bedeli ile yapımına başlanan Harput Diyanet Külliyesi için bugüne kadar 77 milyon lira harcandı. Yetmedi.

Zira bu yıl için de Harput Diyanet Külliyesi'ne 13 milyon 761 bin lira daha ayrıldı. İşin ilginci içerisinde araştırma ve kongre merkezi var. Sahi neyi araştıracaklar? Güncelleme mi yapacaklar?

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Haksızlık da etmeyelim! Araştırdılar, geliştirdiler daha önce mekruh sayılan sigaranın 1400 yıl sonra haram olduğunu buldular, fetva verdiler. Tebrikler!

En son “Kurslarda bir tuğlası olana cennetten ev verilecektir” diyerek emlakçılara taş çıkartmışlardı. Bu sayede halkımız cennette de toplu konutlarda oturacağını anladı. Muhtemelen bunu da araştırmalar sonucu bulmuşlardı.

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Cami yaptırmakta pek de haksız sayılmazlar! Baktılar ne yaparsan yap olmuyor, yeni bir ekonomi modeli geliştirdiler. Türkiye'yi bu krizden ancak Allah kurtarır diye düşündüler.

Muhtemelen mümkün olduğunca fazla din görevlisi istihdam edip ekonomin kurtulması için dua edecekler. Allah kabul etsin!

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Müslümanlıkta “din adamı” diye bir kavram var mı? Dinden para kazanmak helal mi? Zaten onların işi bu değil ki! Kendine görev verenin kadrini kıymetini bilmesi yeterli…

Onun yararına göre fetva veren, semirdikçe semiren, yoksul halka sabretmesini söyleyen, kendileri 5 yıldızlı otellere giderken, halka ucuz alışveriş için akşam olunca pazara gitmelerinin daha akıl kârı olduğunu bildirmek görevleri…

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Parayla imanın kimde olduğu bilinmez derlerdi ama paranın kimde olduğu belli! Dile kolay, tam 11.5 milyar lira Diyanet'in bütçesi… Kaynağı halkın vergileri…

O parayı şeytana versen salavat getirir, iman ederdi! Sorun kökten çözülür kapatırdık Diyaneti… O parayla bırak cennete gitmeyi, cennet yapardın ülkeyi…

Yine de siz tuğla kampanyasını kaçırmayın, bitmeden kapın cennetten evinizi!