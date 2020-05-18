İstesen daha kötü yönetebilir misin ekonomiyi?

Clearstream Banking ve Euroclear Bank, 18 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere ortak iletişim platformu Bridge üzerinden Türk Lirası cinsinden işlemlerini askıya alma yönünde ortak karar aldı.

Kim bunlar? Yurtdışında işlem yapmanız için aradaki aracılar. Uluslararası pazara erişim sunarlar. Daha çok saklama görevi yapıyorlar. İşlemleri gerçekleştiriyorlar.

Aldıkları kararın anlamı; Türkiye'de serbest piyasanın bittiğini Avrupa'da çalıştığımız kurumlar da kabul etti. Bu saatten sonra sizinle işlem yapmayız dedi…

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Kurlar artmasın diye kafaya göre sistemi bir kapatıp bir açarsan, kuralları değiştirip durursan sabaha kadar arasan Türkiye ile çalışacak yatırımcıyı bulamazsın.

Açıklamada; “Likidite kısıtlamaları nedeniyle yapılan Türk Lirası işlemler artık uygun koşullarda takas edilemez” deyip müşterilerini de uyarıyor! “Uzak durun” diyor!

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Türk bankalarının yurtdışına Türk Lirası vermesini neredeyse yasakladılar. Bunun adına dünyanın her yerinde “sermaye kontrolü” denir. Zira, Türkiye son iki yılda ufak ufak sermeye kontrollerine geçmiş bir ülkedir.

“Sermaye kontrolü”, para hareketlerine sınırlama getirilmesi anlamına gelir. Duyan yabancı yatırımcılar pılını pırtını toplayıp kapıya yönelir. Giden çoktan gitti, şarkılar söyle ardından… İstesen ekonomiyi daha kötü yönetebilir misin? Düşünüyorum durmadan!

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Sadece bu da değil… Bankalarda 50 bin dolardan fazla döviz transferlerinde sebep ve kaynak soruyorlar…

Paran var, 100.000 dolar ve üzerindeki döviz alışlarına bir gün valör getirildi… Parasını veriyorsun, dövizi ertesi gün alabiliyorsun… Sizce nedir bunun adı? Sermaye kontrolü!

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İhracat yapan şirketlere dövizlerini ülkeye getirme zorunluluğu… Döviz alımına vergi konuldu… Gerektiğinde bu vergiyi artırma yetkisi verildi…

Ya 4.000'den fazla ithal kaleme koyulan ek vergiler… Bunlara ne diyecekler… Adı sanı belli, sermaye kontrolü ama isterlerse Mahmut desinler…

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“Serbest piyasayı yok etmeyin, yarın ihtiyaç duyduğunuzda çok ararsınız dedik” dinletemedik. İşte sonunda zurnanın son deliğine geldik.

Örnek vermek gibi olmasın ama Venezuela da ekonomiyi batırmadan önce bu yollardan geçti. Sanki Türkiye'nin ruh ikizi…

Türkiye'nin para planı ne?

Dolar 7 liranın altında olduğunda ekonominin daha güzel göründüğüne inanıyorlar. Eh güzelliğin bir bedeli var. Gün gelir ödenir. Acısı sonradan çıkar.

Çamaşır askısında görünmemesi için en arkaya asılan donlar gibi bizim sorunlar… Ön planda darbeler, dış mihraklar…

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Dolar çıkarken işler kötü gidiyor diyordum. Dolar indi, yine kötü gidiyor diyorum. Oturmuş, serbest piyasa ekonomisinin bitirilmesini seyrediyorum.

Bu işler para politikasıyla olsaydı, kriz zaten hiç yaşanmazdı. Bu filmi daha önce görmüştüm. İçim elvermediği için sonunu söylemiyorum.

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Halen geçmiş yıllardaki gibi para akacağına inanıyorlar. Geçti o günler bunu nasıl göremiyorlar? Bakalım bu sefer hangi bahaneyi bulacaklar?

Türk Lirası faizleri düşüyor. İhalelerde kamu bankaları piyasadan aykırı fiyat verince düşer tabii… İyi de düşen o faizlerden özel bankalar kredi verir mi?

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Zorluyorsun, tehdit edip ceza kesiyorsun yine vermiyorlar. Bu işler para politikasıyla olsaydı, kriz zaten hiç yaşanmazdı.

Kime verecekler ki? Kârlılıkları olmayan, cirosu artmayan, borcunu öderken zorlanan şirketlere neden kredi versinler? Onlar mevcut kredileri en az hasarla toplama peşindeler.

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Türk Lirası'nın çok ağır darbe yediği bir ortamda özel sektörün ödemesi gereken on milyarlarca dolar döviz borcu var. Türkiye kredi ile büyüyen, ekonomisi döviz girişine bağımlı bir ülke… Döviz gelmeyeceğine göre şimdiki planı ne?

Çoğu sorunun cevabı üzerinde düşünmeye değmeyecek kadar basittir. Basit düşünün. Zorlamayın! Sadece çevrenize bakın ve anlayın!