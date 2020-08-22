Müjde, doğalgaz faturasını kısar mı?

Yaklaşık 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi Karadeniz'de… Türkiye için çok güzel bir gelişme…

Uzmanlardan biri çıktı; “Bir ay içerisinde serileri tamamlayıp gaz okuması yapıp rezerv miktarını hesaplayacak, tahmin edecek, ölçebilecek bir sistem yok” dedi…

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Hesaplamışlar Erdoğan da açıklamış, kim ne diyecek ki? Neyse… Tez zamanda çok daha büyüklerini keşfedebilmek dileğiyle…

Önce Türkiye'ye eksen atlatacak denilince… Reuters haber ajansı 800 milyar metreküp bulundu diye haber üfürünce açıklanan rakam biraz hayal kırıklığı yarattı haliyle…

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Yıllar boyunca o kadar çok doğalgaz müjdesi verildi ki, hepsi fos çıktı! Zor oluyor tabii insanın inanması… Müjde, eve gelen doğalgaz faturasını kısar mı?

Zamanın Başbakanı Binali Yıldırım, matematiğe aykırı olarak; “16 yılda 4 milyar 39 milyon fidan diktik, inanmayan saysın” demesi bile devlet ciddiyetini göstermesi açısından önemli…

Diğer yanda “IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, arkadaşlara verin dedim” hadisesi var. Bu örnekler ister istemez açıklanan rakamları herkesin sorgulamasına yol açar.

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Dünyada doğalgaz fiyatları çok düştü. Açıklanan 320 milyar metreküpün piyasa değeri hesaplarıma göre 26 milyar dolar… O da yüzde yüz verim ile çıkartılırsa…

Zira Türkiye zamanında öyle yüksek fiyatlı anlaşmalar imzaladı ki; Türkiye'nin ödediği bin metreküp doğalgaz için İran'a 191 dolar, Rusya'ya 188 dolar, Azerbaycan'a 180 dolar… Bu anlaşmaları göz önüne alırsak çok daha fazlasını kazanacağımız aşikâr!

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Berat Albayrak, “Artık cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum” falan dedi… Biraz abarttı sanki… Oysa burası hep 50 liralık benzin alanların ülkesi…

Bu yıl sadece ilk 6 ayda 20 milyar dolar cari açık verdik. Uçmamayı öğretemedik!

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Hani eksenler kayıyordu, dönem değişiyordu ya… Türkmenistan'da 12.1 trilyon metreküp, İran'da 34 trilyon metreküp, Nijerya'da 5.3 trilyon metreküp, Cezayir'de 4.5 trilyon metreküp kanıtlanmış, üretilebilir doğalgaz rezervleri var. Pek de zengin ülkeler sayılmazlar.

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Romanya 8 yıldır Karadeniz'de bulduğu 750 milyar metreküp doğalgazı çıkartamadı. Bizimkiler 3 yılda çıkartacaklar. Hem de tek başına bunun için büyük yatırım yapacaklar. Sevindim valla…

Tabii bulunan gaz ekonomik boyut kazanana kadar Türkiye'nin ekonomisi buharlaşıp gaz hale gelmezse, o zamana kadar dayanabilirse en önemlisi de bu sefer gerçekse… Hayırlı olsun ülkemize…