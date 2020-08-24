Müjdeden sonra zam yaparlar mı doğalgaza?

Madem 5 yıl sonra çıkacak gazdan şimdi medet umuluyor doğalgaza indirim yapmaları gerekiyor. Peki, sizce kendi bahçenizden çıkardığınız suyun bile parasını alan devlet doğalgazda indirime gider mi?

Bırakın indirimi göreceksiniz doğalgaza zam gelecek! Kaçınılmaz gerçek… Yazdım işte buraya, silinecek hali yok ya… Hatırlatırım “müjde” diye nutuk atanlara…

★★★

Bu rezervi çıkartmamız için acil para gerek… Geleceğimiz için doğalgaza yüzde 15 zam yapıyoruz. Şu an vatandaşlarımız yüzüne bakıyorum, sevinç gözyaşları mı onlar? Sevindiniz değil mi sizi köftehorlar!

Bize beş yıl sonra faydası olacak doğalgaz için şimdiden sevinmeye başlamamızı ve bu sevinci beş yıl boyunca iktidara destek olarak sürdürmemizi istiyorlar. Sevinmeyeni vatan haini ilan ediyorlar.

Size şöyle anlatayım; dünyada doğalgaz fiyatları şu anda 1990'lar seviyesinde… 2005 yılı fiyatlarının yaklaşık 7'de birinde… 2018 Kasım ayının yarısında… Dünyada fiyatlar dibe vururken, doğalgaz fiyatı yüksek oranlı artan tek ülke, Türkiye!

Ne hale geldi ülke? Doğalgaz bile lükse girdi. O derece… Kötü yönettiğin belli olmasın diye ortalığa umut saçarsın, sayılarla oynarsın, suni olarak baskılarsın, hesaplama yöntemlerini değiştirir öyle yayınlarsın.

★★★

Tamam da günün sonunda vatandaş evine gidince, bakınca cebine, oturunca sofraya, umut karın doyurmuyor netice itibarıyla…

Havalar soğuyunca açsana kombiyi, hani doğalgaz bulduk ya… Bence kendini gelecek doğalgaz zammından sonra battaniye altında soğuk gecelere hazırla… Sık dişini 5 yıl daha… Sayılı gün çabuk geçer valla…

Ekonomi uçup gider mi?

Şu doğalgazı çıkartalım, ekonomi düzelecek! Hele çıksın bir haftada dünya lideri oluruz, 15 günde uzay çağına gireriz. Ahdim olsun bir aya kalmaz galaksiyi ele geçirmeye kadar götürürüz bu işi…

İyi de o zamana kadar nasıl dayanacağız? Bütçede zaten para yoktu. Bu yıl 139 milyar lira borç alırız onunla idare ederiz denildi… Alınan 139 milyar lira borç 7 ayda bitti. Daha çok borç gerekli!

★★★

Borcun bir faizi var. Ödenen faiz de gider yazılıyor. Vergiler bu sefer Hazine'nin borçlanma faizine gidiyor! Yine giren çıkan size, bize oluyor.

Paralar nereye harcanıyor? Ülkede hiçbir şey şeffaf değil ki, pek bilinmiyor… Harcamalar örtülü olunca bu sefer de vatandaş da üşüyor, onun üzerini kimse örtmüyor!

★★★

Peki, harcanan bu paralar nereden temin ediliyor? Devletin bütçesinden. Bütçeye para nereden geliyor?

Benzin doldururken, cep telefonuyla konuşurken, sifonu çekerken, çöpü atarken, daha maaşınız yatmadan, paranızı bankaya yatırırken… Aklınıza gelen her harcamadan kesilen vergilerden!

★★★

Ülkemizde yüzyıllardır süren rezil bir gelenektir. Tecavüze uğrayan tecavüzcüsü ile evlendirilir. Vatandaşımızın gönlü varsa bu harcamalara… Ben hiç girmeyeyim sevenlerin arasına…

Yanlış karar, sakıncalı uygulama

Bankalarda yerli yatırımcıların yani vatandaşın 220 milyar dolar mevduatı var. Türk lirası mevduattan fazla… İsteseniz de reform falan yapamazsınız böyle bir ortamda…

Ya adam gibi faizi artıracaksınız ya da doları fırlatacaksınız ki insanlar ellerindeki dövizi bozdursunlar.

★★★

Nasıl bir zekanın ürünü olduğunu anlamadığım şekilde eğer 1.000 dolar alıyorsanız 10 dolar, 100 gram altın alıyorsanız 1 gram da devlete alacaksınız vergisi getirdiler dövize talebi engellemeye…

Konu daha önce ne tartışılmış, ne fikir alınmış, ne de konuşulmuş. Resmi Gazete'de yazılıp yürürlüğe konulmuş. Oldu da bitti maşallah!

Dolar tarihi yüksek seviyelerinde dolaşıyorken, aldığım dövizin bir kısmını bozdurmak isteyen, bozduramıyor bu sebeple… Önce 7.30'dan satıyorsan dolarını, tekrar almak isteyince yüzde 1 vergi ekleyeceksin 7.3 kuruş fazla ödeyeceksin.

Kimse satmıyor hal böyle olunca… Sadece bir yıl içerisinde hayatımızda olmayan bir vergiyi canlandırıp onu da tam 10 katına çıkardılar.

Maksat bireysel yatırımcılar döviz ve altını bir tasarruf aracı olarak kullanmasınlar. Uzak dursunlar. Tutmadığına göre bu maya artık geri adım atmalılar!

★★★

Başka bir önlemi de özel bankaların üzerine atıp uygulamaya geçirdiler. Neymiş? Bankalar istiyor diye nakit döviz çekimine masraf getirilmiş!

Özel bankalar bunu ister… Bırakırsan canları daha neler neler ister… Her istediklerini yapıyor musun? Yoksa işine geleni mi yürürlüğe koyuyorsun?

★★★

Ya sistemden para kaçmaya başlarsa? İnsanlar, çekerken benden ücret alırlar diye bankalardan uzaklaşırsa, para yastık altında saklanırsa ne yapacaksın?

Kafa yasaklarla çalıştığı sürece bu gidişat durmayacak. Bunu gördüklerinde maalesef çok geç olacak!

★★★

Anlamadıkları konu, Türkiye'de vatandaşların döviz veya altın almalarının sebebi ülkeyi yönetenlere ve para birimine güvenmemeleri…

Oturup bir kez bile; “neden güvenmiyorlar bize” diye düşünmüşler midir sizce? Ağızlarıyla kuş tutsalar olmaz bu yönetim sistemiyle…