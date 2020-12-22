Türkiye karantinadaki AVM gibi…

Dünyada dolara bizden daha yüksek faiz veren kaç ülke var? Yok gibi… Peki, dünyada 18 trilyon dolar negatif faizde bankalarda yatarken, 1.5 trilyon dolar boşta beklerken niye gelmiyorlar. Kazanmak mı istemiyorlar?

Gelişen ülkeler arasında Türkiye ilk yangın çıkabilecek ülke olarak nitelendiriliyor. Bu yüzden en kırılgan ilan ediliyor. Yabancı yatırımcılar arasında bunun anlamı; kaçmaya dahi vakit bulamadan para kaybedebilirsiniz… Kısaca cazip değilsiniz. Parayla yaklaşmayın, patlayabilirsiniz!

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Topladım, böldüm, çıkardım, çarptım… Maalesef kolay bir yolunu bulamadım. Türkiye ekonomisi kaldıramaz bu virüsün etkilerini…

Dünya çapında salgın var. Türkiye, dünyada kimsenin güvenmediği bir iktidar tarafından yönetiliyor. Koronaya yakalanmış hasta gibi, kimse yaklaşmıyor!

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Türkiye'ye yatırım yapmamak için bahane o kadar çok ki… Çok kötü bir yönetim… Yarım adalet, yarım demokrasi… Kötü ilişkiler… Altta Suriye, Irak ile üstte Rusya, bir yanda İran diğer yanda Yunanistan… Hepsi ile papazız…

Amerika ile Avrupa ambargo koymak, yaptırımları hayata geçirmek için zaman kolluyorlar. Bu durumdaki bir ülkeye rahatlıkla para yatırabilir misiniz? Zaten yatırmıyorlar…

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Ülke boğazına kadar borçlu… Ülkenin şirketlerinin borcu boyunu geçmiş. Vatandaşını bankalar haczetmiş. Yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık, adam kayırmacılık had safhada… Buyur, gelip yatırım yapsana…

Bizim gibi yurtiçi tasarrufları çok düşük, cari açığı yüksek, her daim dış finansman ihtiyacı olan gariban ekonomiler için yabancı yatırımlar ihtiyaçtan da öte…

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Amerika, Avrupa, Japonya, İngiltere ve hatta Çin… Hepsi zengin! Ya Türkiye? Borçlu ve güvenilmez. Onların aldığına benzer önlem almamız icap eder lakin bütçe müsait değil…

Para bastık, hem döviz, hem faiz hem enflasyon fırladı… Hiçbir yaraya merhem olmadı… Çoğu kaynak olarak yine yandaşa aktarıldı.

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Ekonominin aktörleri değişti, jönü aynı kaldı… Ne var ki; ortaya ne adamakıllı plan ne de program yansıdı… Aynı tas aynı hamamda karar kılındı…

Dedim ya yabancı… Tablonun bugünden yarına değişmeyeceği gerçeğini dikkate alırsak yabancı parayı çekmek için ülkenin cazip bir hikayesi olması gerekir… Türkiye'nin hikayesi adeta korku filmi…

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Serbest piyasayı askıya alıp bir gecede değişen sistemle yabancı yatırımcılara iki kere çok sağlam kazık atmışsın. Ceplerini fena yakmışsın. Aradaki köprüyü yıkmışsın. Yönetim değişti diye bir daha yapmayacağını kimseye kolay kolay inandıramazsın.

Durun bakalım daha… Filmin ikinci yarısı başlıyor. Yüzdürülen, ödemeleri ertelenen batık krediler var ya… Hani yaz boyunca zorla zararına kredi verdirilip daha da beter hale getirilmişti…

Bankalara, kredileri batırmayın emri gitmişti. Bilin bakalım nasıl ödenecek bu fatura? Ya da anlatıp sürprizi bozmayayım… Seyredin, ileride anlatırsınız torunlarınıza!