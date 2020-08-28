Suçlu ayağa kalk!

NORVEÇ ile AVUSTURYA, coğrafyası, dağları, yamaçları, yağmuru, güneşi, ağacı, dereleri, akarsuları ile bizim zümrüt yeşili KARADENİZ ile aynı.
Ahlakı.
Tavrı.
Tafrası farklı.
NORVEÇ: Petrol ve doğal gaz zengini bir ülke. “Varlık Fonu” denilen sistemi dünyada ilk icat eden ülke olan NORVEÇ; petrol ve doğal gazdan elde ettiği zenginliği oturup yemiyor; gelecek kuşaklara kalsın ve zor günlere ilaç olsun diye bu varlık fonunda değerlendiriyor. Bizim partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iktidarı ise NORVEÇ'in fikir ve buluş babalığını yaptığı “Varlık Fonu”nun amacını kurnazca değiştirip Cumhuriyet döneminde kurulmuş şirketleri fona devrederek “yeni dış borçlar bulup yemenin aleti” haline getirdi. İşte bu petrol ve doğal gaz zengini NORVEÇ, kullandığı elektriğin yüzde 98'ini doğası bizim KARADENİZ ile aynı olan akarsuları üzerine diktiği HES'lerden elde ediyor. AVUSTURYA da çok zengin bir ülke ve onun da coğrafyası KARADENİZ ile birebir benzer ve kullandığı elektriğin yüzde 50'den fazlasını akarsulardan sağlıyor.
Hiç işittiniz mi?
Rastladınız mı?
NORVEÇ'te ve AVUSTURYA'da yağmur yıllık ortalamanın üzerinde yağınca sel bastı, HES'lerinde barajların kapakları aynı anda açıldığı için suyun akışı çıldırdı ve Norveç'in ya da Avusturya'nın dere yatağına yapılmış evlerinin altını yağmur suları oydu, yıktı, devirdi ve kasabalarında kiliseleri, okulları, jandarma karakollarını taş-çamur-moloz yığınına döndürdü, insanları sel suyuna kapılıp öldü, uzman çavuş askerleri su altında can verdi, cenazeye gitmiş anne baba ve kızlarının otomobillerinin içinde “kurtarın bizi boğuluyoruz…” diye çırpınışları son sözleri oldu diye bir haber okudunuz mu?
★★★
Okuyamazsınız.
Duyamazsınız.
Çünkü doğası KARADENİZ ile aynı olan NORVEÇ ile AVUSTURYA, HES'lerini dikerken, dere yataklarını ıslah ederken, şehir planları, bölge planları ve havza planları yaparken; YAĞMUR SUYUNUN AKIŞA DÖNÜŞME ORANINA, AKARSUYUN NORMAL DEBİSİ İLE TAŞKIN DEBİSİ ARASINDAKİ FARKIN İYİCE AÇILIP BÜYÜMESİNE VE YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞIN YANİ ZEMİNİN MACUNLAŞIP MUŞABALAŞMASINA, TAŞKIN DEBİSİ HESEPLARININ KUSURSUZ YAPILMASINA, DOĞANIN O BÖLGEDE NE KADAR HES'İ KALDIRABİLECEĞİNİN ŞAŞMAZ ÖLÇÜSÜNÜN BULUNMASINA VE BUNA KESİNLİKLE UYULMASINA, KİLLİ TOPRAK ÜZERİNE HES DİKERKEN ÇOK SET YAPMAK ZORUNDA KALIP, ÇOK AĞAÇ KESEREK DOĞANIN CAN SUYUNUN EMİLMESİNİN YARATACAĞI FELAKETİ GÖZÖNÜNDE TUTMAYA, AKARSULARIN EĞİMİNİN ÖLDÜRMEYE DEĞİL YAŞATMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE, HES FİZİBİLİTELERİNİN VE ÇED RAPORLARININ UYDURUK KAYDIRIK YAPILMAMASINA, MAHKEMELERİN, HAKİMLERİN KARAR ALIRKEN HAVZA PLANLARI RAPORLARINA DİKKAT KESİLMESİNE, HES DİKİCİ PARTİ YANDAŞI YENİ ZENGİNLERE İZİN VERİLİRKEN KİLOVAT SAAT BAŞINA KATKI PAYI YARIŞINI ÖLÇÜ YAPMAMAYA, DERE YATAKLARINI İŞGAL EDİP BİNA DİKEN KURNAZ VE HAK BİLMEZ VATANDAŞI OY VERİCİ OLARAK GÖRÜP SUFLİ BİR HALK DALKAVUKLUĞU BATAĞINA SAPLANMAMAYA, KAÇAK BİNA YAPANMARDAN OY ALMAK İÇİN HER SEÇİM ÖNCESİ İMAR BARIŞI ADI ALTINDA KURNAZLIKLAR ÜRETMEMEYE, HİDRLOJİ BİLMİNİN ŞAŞMAZ ÖLÇÜLERİ; YAĞMUR-TOPOĞRAFYA-TOPRAK-AKIŞ-SEL İLİŞKİSİNE, HAVZA ÜZERİNE DÜŞEN YAĞMUR SUYUNU TEK NOKTADAN BİR GÖLE-DEREYE-DENİZE-BARAJA TAHLİYE EDEN MODELLEMELERE, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLARINA, EMSAL ARTIŞLARINA, KİŞİYE, FİRMAYA, YANDAŞA, TANIDIĞA ÖZEL İMAR VERMELERE dikkat kesiliyorlar.
Norveç!
Avusturya!
Bu ölçülere bakıyor.
Pakistan, Afganistan, Hindistan, Bangladeş gibi “sel ülkesi” olmuyorlar. Akarsuyun “taşkın debisini” gemleyip, “akış debisini zenginleşmeye” dönüştürüyorlar. Güzelim Karadeniz'in Norveç ve Avusturya gibi olması gerekirdi. Bangladeş ve Pakistan gibi oldu. Giresun selinde ölen 16 canın hesabını kim verecek?
★★★
Norveç!
Kendi modelini buldu.
Avusturya!
“Tirol Sistemi” geliştirdi.
Bu sistemle en yüksek rakımlardan güldür güldür akan azgın suyu sakinleştirmenin ve insanı öldürmeden, doğayı da tahrip etmeden elektrik üretmenin yolunu yıllar öncesinden keşfettiler. Bizim HES dikiciler, bula bula kurdukları barajların duvarlarını tuttukları takımın rengine boyayıp onunla övünmeyi buldu.
Çırpınıyor Karadeniz!
Suçlu ayağa kalk!
16 canın hesabını ver!