Bir öğretmen “torpili, iltiması, adam kayırmayı, ahlaksızlığı, vicdansızlığı” kabullenmeyi kendine yakıştıramadı. Öğretmene; sınavı kazananları değil arkası olanları seçmeyi emrediyorlardı.

Öğretmen!

Kirli teklifi kabul etmedi.

Tehdit ettiler.

Utandırmak istedi.

Utanmadılar.

Vazgeçirmek istedi.

Üstüne çullandılar.

Torpil işleyecekti.

Kayırma olacaktı.

Bu ahlaksızlık.

Kul hakkı yeme.

Öğretmen Hüdayi Baş, bu kirli kayırma isteğini devlete, Milli Eğitim Bakanlığı'na, öğretmenliğe, insanlığa, ahlaka yakıştıramadı.

Direndi.

Başaramadı.

Sıkıntıdan, stresten, üzüntüden, belli ki manevi acıdan kalp krizi geçirdi.

Kalbine yenik düştü.

Hastanede öldü.

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Bu haberi duymuşsunuzdur.

Duymayan, bilmeyen kalmadı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, meslek öğretecek “usta öğreticiler” içinde en iyisini yani işe en uygun olanı seçmek için sınav açtı.

En iyiler belli oldu.

4 usta öğretici, enstitüde öğretmenliğe başlayacaktı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Hüdai Öğretmeni makamına çağırdı ve “sınavda en iyi olan ilk dört usta öğretici yerine sınava girip de düşük puan alan diğer dörtlünün alınmasını” istedi.

Nasıl olur?

Milli Eğitim Bakanlığı Muğla İl Müdürü Pervin Töre, “böylesine kirli kayırmayı” açıkça isterken nereden, kimden güç buluyordu. Pervin Töre'nin arkasında iktidarın olduğunu Muğla'da bilmeyen yoktu.

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1 gün değil.

2 gün değil.

7 gün geçti.

Gazeteler haber yaptı.

Toplumsal öfke yükseldi.

Öğretmen Hüdayi Baş'ın “haksızlık yapmayı” kendine yakıştırmak yerine kalbine yenik düşüp ölmeyi seçtiği bu olayda Milli Eğitim Bakanlığı, bir hafta bekledikten sonra soruşturma açtı.

Ne ilginç tesadüf!

Aynı hafta içindeydi.

Ankara'da bir ortaokulda görev yapan rehber öğretmen, yeni öğretim yılı hakkında internet üzerinden bilgi verirken, “velilerin karşısına atletle” çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, “atletle veli önüne çıkan öğretmen” hakkında 1 gün içinde soruşturma başlatmıştı.

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Aynı bakanlığın müfettişleri Muğla'ya 7 gün sonra gelecekler, “kirli kayırmayı” dayatan Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Pervin Töre'yi soruşturacaklar. Pervin Töre görevden alınmadı, uzaklaştırılmadı, makamında duruyor. Müfettişler, Pervin Töre'yi makamında ziyaret edecekler, çay-kahve içecekler.

Ankara'ya dönecekler. Atletle görünmek, torpilin, kayırmanın, kul hakkı yemenin önüne geçecek.