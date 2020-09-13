Adaletsiz saltanat sağlam kalmaz!

Adalet nedir?

Adalet kâinatın ruhudur, devletin temelidir.

Kutsal kitabımız Kur'an “Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever” der.

Hal böyleyken, ülkemizde gerçek anlamda bir adalet olduğu söylenebilir mi?

Yaşanan olaylar, insanların adalet duygusunu zedeliyor maalesef…

90 bin hırsızın, soyguncunun, rüşvetçi ve vurguncunun, çıkarılan afla serbest bırakıldığı ülkemizde, suçları sadece düşüncelerini yazmak ve haber vermek olan yüze yakın gazetecinin içeride tutulması adalet midir?

Hafta içinde Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Eren Ekinci'nin tahliye edilmeleri memnuniyet verici ama ya diğerleri? Onlar ne olacak?

Tutuklu meslektaşımız Müyesser Yıldız 3 aydır hapiste ama iddianamesi hâlâ hazırlanmadı. Bir iddianameyi yazmak o kadar zor mu ki?

Haftalar, aylar geçti, iddianame ortada yok!

Hâkim karşısına çıkabilirse Müyesser Yıldız'ın da tahliye edileceğini düşünüyorum ama, bütün mesele hâkim karşısına çıkmakta!

Adalet bu konuda da aksıyor ne yazık ki!

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Diyanet Haber Sitesi'nde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Belada'nın adalete vurgu yaparak:

“Adalet olmazsa halk durmaz. Adaletsiz çadır kurulmaz. Âlemin nizamının aslı adalettir. Adaletsiz saltanat sağlam olmaz!” sözlerine yer verilmişti.

Bir din adamı olarak Belada'nın söyledikleri, dinimize ve toplum vicdanına göre de doğrudur. Bütün mesele bu sözleri, ülkeyi yöneten bütün siyasilerin duymasındadır…

Duyarlar mı? Bilemiyorum tabii ki!

“Din olan yerde kin olmaz!”

Din adamı kindar olmaz. Affedicidir, bağışlayıcıdır!

Af, intikamdan daha iyidir ama bizim Diyanet İşleri'nde bağışlama yok!

Erol Mütercimler bir TV programında hata yaptı… Hata insana mahsustur… Her kişi hata yapabilir…

Mütercimler'in “İmam Hatip mezunlarından sahtekâr ve sapık çıkıyor!” gibi bir genelleme yapması elbette ki yanlıştır. Bunun savunulacak yanı yoktur.

Erol Mütercimler de hatasını hemen anladı ve derhal özür diledi, yanlışını düzeltti. Ayrıca Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden de istifa etti…

Tüm bunlar iyi niyetli bir davranışın net ifadesidir. Fakat… Diyanet İşleri bununla yetinmedi, “Erol Mütercimler'in cezalandırılması istemiyle” savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Anlaşılan Mütercimler hapse atılırsa Diyanet İşleri huzur duyacak, rahatlayacak!

Hatayı yapan kişi, hatasında ısrar etmiyor “Özür dilerim, çok üzgünüm.” diyor, Diyanet İşleri ise “İlle de ceza” diye tutturuyor.

Ben bunu, din adamlarının ulviliğine, bağışlayıcı kişiliğine yakıştıramadım!

Ünlü bir Türk atasözü vardır: “Din olan yerde kin olmaz!” denir. Fakat bu yüce duygu galiba bizimkilerde yok!

TEBESSÜM

Eşeğin akıllısı!

Kasaba siyasetçisi, köylerden birini gezerken, değirmeni döndüren gözleri bağlı bir eşek görünce yanındaki köylüye sormuş;

“Bu eşeğin boynundaki zil ne işe yarıyor?”

“Efendim, o zil sustuğunda eşeğin durduğunu anlıyorum. Müdahale edince tekrar harekete başlıyor” demiş köylü… Siyasetçi;

“Akıllıca bir iş” demiş ve devam etmiş;

“Peki eşek olduğu yerde durup başını sağa sola sallarsa durduğunu nereden anlayacaksın?”

“Anlayamam tabii ama sizin gibi akıllı eşek yok buralarda efendim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Kendi sağduyuna kulak ver. Kimse sana senden daha iyi akıl veremez!