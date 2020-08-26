FOX TV'de Fatih Portakal dönemi bitti…

Bence kanala da yazık oldu, Fatih Portakal'a da…

FOX Haber en çok izlenen bir programdı, Fatih Portakal da mesleğinin zirvesindeydi…

Fatih Portakal yıllardır en çok izlenen sunucu olduğu halde neden işini bıraktı?

Bu size mantıklı geliyor mu?

Bana mantıksız geliyor doğrusu…

İşin içinde başka şeyler var…

Fatih Portakal'ın rekor düzeyde izlenmesinin nedeni, olaylara objektif bakarak “Doğruya doğru”, “Yanlışa yanlış” demesiydi…

Bu iktidarın yaptığı işlerin çoğu yanlış olduğu için Fatih Portakal doğal olarak olaylara eleştirisel yaklaşıyor, düşüncelerini korkmadan, cesurca söylüyordu.

Tabii, vatandaşlar adına yaptığı bu eleştiriler nedeniyle iktidarın şimşekleri onun üzerinde toplanıyor, tepesine yıldırımlar yağdırılıyordu.

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Eleştirileri nedeniyle Fatih Portakal'a fena halde kızan AKP Genel Başkanı bir defasında öfkesinden “Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, halkı sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini! Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni!” diye bağırarak kızgınlığını dile getirmişti…

Sunucu hakkında ayrıca hapis istemiyle ceza davası da açılmıştı!

Fatih Portakal, FOX TV'den kendi isteğiyle ayrıldığını, artık haberciliği bırakarak çiftçilik yapacağını açıkladı.

FOX TV yönetimi de şöyle bir açıklama yaptı:

“Kanalımızda FOX Ana Haber bülteninin sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılara önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı çok üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.”

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Siz bu açıklamaya inandınız mı?

Ben şahsen inanmadım…

Mesleğinin zirvesinde olan, yaşı da pek ileri olmayan bir insan çok sevdiği görevi “pat diye” bırakır mı?

Yukarıda da dediğim gibi bu işin içinde bir iş var! Nedir bu iş?

İktidarın ağır baskısı!

Bu baskı dayanılamayacak ölçüye geldiyse insan bıkkınlık geçirip “Ben bu işte yokum” diyebilir.

Fatih Portakal'ın da, FOX TV yönetiminin de ağır baskılara dayanamadığını düşünüyorum.

Peki, Fatih Portakal'ın yerine kim gelecek?

Bu çok önemli… “Anchorman”i, yani “Baş haber sunucusunu” yakında öğreneceğiz.

Eğer bu sunucu “yandaş-yalaka” takımından biri olursa seyreyleyin siz gümbürtüyü… FOX TV izleyicilerinin tepkisi sanırım çok büyük olur!

İsmail Küçükkaya

İktidarın boy hedefi olan ve hakkında davalar açılan Fatih Portakal FOX TV haber sunuculuğunu bırakınca, yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

Bazı meslektaşlar, FOX TV'de sabahları “Çalar Saat” programında başarılı çalışmalara imza atan İsmail Küçükkaya'nın bu göreve getirilmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Ben aynı kanaatte değilim…

Evet, İsmail Küçükkaya çok başarılı… Olaylara objektif yaklaşımı, haber ve röportajlara getirdiği yorumlar izleyicilerin takdirini kazanıyor, güzel reytingler alıyor… Fakat, Fatih Portakal'ın neden gittiğini unutmayalım.

İsmail Küçükkaya da, Fatih Portakal gibi, muhalif yaklaşımı ile iktidarın şimşeklerini üzerine çekiyor.

Ağır baskı altında olduğunu tahmin ettiğim FOX TV yönetiminin “Ana Haber Sunuculuğu” görevini ona vermeyeceğini düşünüyorum. Keşke FOX TV yönetimi İsmail Küçükkaya'yı “Anchorman” yapsa da baskı altında olduğu iddialarını yalanlasa…

Fatih Portakal “Artık çiftçilik yapacağım” demişti. Bakalım İsmail Küçükkaya da çiftçiliğe başlayacak mı? Ya da ne zaman başlayacak?

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