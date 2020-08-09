En önde danışman en arkada cumhurbaşkanı adayı

CHP'nin 4 dönem milletvekilliğini yapan, cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce için “Parti kuracak” deniliyor ama henüz CHP'den ayrılmış değil. Ne mi bekliyor? Üç firmaya daha anket yaptırıyor. Sonuçları önümüzdeki hafta içinde alınacak. Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden İnce ve “Yakınlarına” ulaşanlara bakarsanız, yeni partiye büyük ilgi var. Bir anket firmasının sonuçları da İnce'nin parti kurması halinde oy oranını şimdiden yüzde 11 olarak açıklıyor.

Onu, CHP'den kopma noktasına getiren olaylar arasında olağanüstü kongre aşamasında İnce için imza veren 14 milletvekilinden 12'sinin aday gösterilmemesi… O dönemde sadece TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bolu Milletvekili Tanju Özcan aday yapıldı ve onlar da seçimi kazandı. Özcan, milletvekilliğinden istifa etti ve Bolu Belediye Başkanı oldu. Özcan'ın, CHP'den ayrılıp İnce'nin kurmayı planladığı partiye geçmeyeceğini de söyleyebiliriz. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü de kurultayda yaşanan bazı olaylar üzdü. Olağanüstü kurultay için imza veren 10 belediye başkanı aday gösterilmemişti, imza atan 569 delegenin de 440'ı liste dışı bırakılmıştı.

NELER Mİ OLDU?

Kurultayda İnce'nin arka sıraya oturtulmasından daha can sıkıcı bir olay yaşandığını öğreniyorum. Kurultay günü Muharrem İnce'nin en arka sıraya oturtulmasından çok, genel başkan yardımcıları Faik Öztrak ile Bülent Kuşoğlu'nun arasında ön sırada oturan kişinin de bazı CHP'lilerin üzüntüsünü artırdığını telefon trafiğinden öğreniyoruz.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultayda ön sırada oturan kişiyi tanımadı. TBMM Başkan Yardımcısı Haydar Akar'ı aradı ve ön sırada oturan kişinin kim olduğunu sordu. Akar da tanımadığını söyledi. Akar, Öztrak'ı aradı ve yanında oturan kişinin kim olduğunu sordu. Oturan kişi CHP'nin maaşlı elemanı, Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı. İşte bu oturma düzenine yönelik, “Partinin maaşlı elemanı en önde oturacak, partimize kayıtlı tek cumhurbaşkanı adayımız ise en arkada oturacak. Böyle olmaz” tepkileri yetkililere iletildi. Ama değişen bir şey olmadı. Kurultayın üzerinden onca gün geçmesine, o görüntünün şık, etik ve ahlaki olmadığı belirtilmesine rağmen, bunun sorumlularından hesap sorulmadı.

O GECE NİÇİN AÇIKLAMA YAPMADI?

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının alındığı gece, Muharrem İnce'nin hiç açıklama yapmaması, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın mesajı üzerine, “Adam kazandı” demesi hep tartışılıyor. Seçim sürecinde İnce'nin yanında olan CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'e o gecenin gizemini sorduğumda şunları söylemişti:

“Aslında o gece ile ilgili gizemli bir şey yok. Sadece verilerin net olarak gelmemesi, CHP Genel Merkezi'nden ‘Bizdeki verilere göre seçim ikinci tura kalıyor' denilmesi gerekçe gösterilip İnce'nin açıklama yapmaması istendi. Ben, Muharrem Beye, ‘Toplum açıklama bekliyor' dediğimde, ‘Partiden veri alamıyorum. Partimizin veri sistemi çökmüş, o yüzden açıklama yapamıyorum mu diyeyim?' karşılığını verdi. TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay da ‘Açıklama yapıp partiyi zor duruma bırakma' dedi. Sabah 10.00 civarında evinin yakınındaki bir kafede buluşmak üzere ayrıldık. Saat 02.30 civarında, yolda İsmail Küçükkaya'ya ‘Adam kazandı' diye yazmak yerine ‘Saat 10.00 da açıklama yapacağız' diye yazsa bu konu bu kadar gündemde olmayacaktı.”

BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ

İnce, İstanbul'daki görüşmelerini tamamladıktan sonra Yalova'ya gitti. Bugün, yeğeni Burak İnce'nin düğününde olacak. Pandemi nedeniyle düğüne katılım sınırlı tutuldu. İnce'nin parti kuracağına ilişkin haberler nedeniyle okuyucularımızdan çok sayıda görüş, öneri ve eleştiri ulaşıyor. Bu kritik aşamada onlardan bazılarını aktarıyorum:

– Meral Hollaoğlu: “Muharrem İnce'nin saraya gitmediğine o zaman ikna olmuştum. Ama şimdi ister istemez, hani Sayın Rahmi Turan'ı doğduğuna pişman ettiğimiz, ‘Gecenin bir vaktinde Muharrem İnce-Saray görüşmesi' yoksa gerçek miydi gibi zararlı bir düşünce aklıma geliyor.”

– Hami Boçkay: “Sayın Öztürk, siz Muharrem İnce konusunu yazdığınızdan bu yana gece-gündüz tüm TV'lerde ‘Muharrem İnce parti kurarsa ne olur?' konusu işleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam cumhurbaşkanı adayı olduğunda, Kılıçdaroğlu ‘na ‘Bundan sonra hizmetinizdeyim' demişti. Demek ki hırs sözün önüne geçmiş. Parti kurarsa zaman içinde siyasi mezarlıkta o da yerini alacaktır.”

Muharrem İnce'nin CHP'den niçin koptuğunu açıklayacağı günler yakın.